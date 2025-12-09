Reelectos: 184 alcaldes seguirán en sus cargos tras triunfar en las elecciones

Los datos cotejados reflejan que en los 17 de los 18 departamentos hay más viejos conocidos que permanecerán en la silla municipal y una proporción menor de nuevos rostros.En Copán, compuesto por 23 municipios, apenas uno de ellos tendrá un nuevo jefe municipal, siendo así el departamento con más reelectos. Le sigue Atlántida con la reelección de 6 de 8 alcaldes; Comayagua, con 15 de 21; Olancho, con 16 de 23; y Cortés, con 8 de 12.En contraste, los departamentos con menos alcaldes del período 2022-2026 son Intibucá, con 8 de 17; La Paz, con 9 de 19; Ocotepeque, con 8 de 16; y Colón, con 5 de 10.La situación en Gracias a Dios entre alcaldes nuevos y reelectos aún está en disputa, ya que todavía hay tres de sus seis municipios pendientes para conocer a un ganador definitivo.