Reelección: 11 de los 12 alcaldes de Cortés buscan otro mandato

Por partidos, el peso de la reelección se concentra en las tres fuerzas con más alcaldías: Partido Nacional, Partido Liberal y Libre. Sin embargo, la foto de 2025 no reproduce de forma lineal los resultados de 2021: detrás de las cifras hay cambios de camiseta que reordenan el mapa municipal.El caso más llamativo es Libre, que llega a esta elección con más alcaldes-candidatos que los que tenía en propiedad. Esto se debe a que absorbió a 10 aspirantes provenientes de otros partidos, incluido el alcalde de San Antonio de Cortés, quien dejó el Partido Liberal para buscar la reelección bajo esa bandera.Las nuevas incorporaciones provienen mayoritariamente del Partido Liberal, que es el más afectado por la fuga de liderazgos: según los datos corregidos, perdió cinco alcaldes rumbo a otras fuerzas.El Partido Nacional es el que lleva más alcaldes a reelección. Además de los 116 que volvieron a postularse, se sumó uno de la Democracia Cristiana (DC) a sus filas. Sus estrucuturas sólidas evitaron la fuga de candidatos hacia otros partidos, tal como le pasó al Partido Liberal.