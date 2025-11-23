Reelección: 11 de los 12 alcaldes de Cortés buscan otro mandato

San Pedro Sula, Cortés

La efervescencia y tradición política del departamento de Cortés se reconfiguró en la contienda electoral de 2021 y reacomodó viejos liderazgos municipales. Tras la llegada de Xiomara Castro al poder el 27 de enero de 2022, luego de ser elegida presidenta de Honduras en las elecciones generales del 28 de noviembre de 2021, Libre se apropió de varias corporaciones municipales del departamento, pero no pudo con algunos alcaldes casi vitalicios que llevan años en el poder, uno de ellos, cuenta más de dos décadas.

Por ejemplo, dos jefes edilicios nacionalistas y un liberal han echado raíces en los palacios municipales de sus localidades y se niegan a dejar sus sillones municipales. El más veterano de todos es el médico Raúl Alfredo Ugarte Florentino, alcalde del pequeño municipio de Pimienta, Cortés. Por ser el médico del pueblo, se ha ganado no solo la voluntad de los electores sino la confianza para mantenerlo como su líder político durante 24 años, divididos en seis periodos consecutivos. De volver a resultar electo, Ugarte se apuntaría para 28 años en el poder por siete periodos siendo el mandamás municipal. Otro alcalde "eterno" también es nacionalista. Se trata del alcalde Ricardo Alvarado, de Omoa, Cortés. La cepa azul lo ha mantenido al frente del bello municipio turístico durante 16 años, divididos en cuatro periodos. De lograr conquistar de nuevo el voto popular se alzaría con 20 años como jefe edilicio. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

De los 12 alcaldes de Cortés, solo uno, la profesora María Luisa Martell y alcaldesa de Puerto Cortés, no quiso optar por una segunda reeleción, dándole paso a un nuevo rostro: Omar Giancarlo Rodríguez Caña. Él tiene sobre sus hombros el reto de mantener la hegemonía liberal que ha sido tradición en la ciudad puerto. Entre los liberales que sí buscan cuatro años más figura el doctor Walter Perdomo de Villanueva, que quiere estar 20 años en el poder, si gana su quinto periodo como cabeza municipal. Le sigue el sampedrano Roberto Contreras que busca sumar ocho años en el poder de la ciudad industrial, mientras que en Potrerillos su correligionario Carlos Rivera aspira por otros cuatro más y un segundo periodo de gobierno. En el caso de Jesús Eduardo Núñez de San Antonio de Cortés, él fue militante liberal en las elecciones de 2021, sin embargo, para las primarias y generales emigró a Libre. En cuanto a la alcaldías en poder del partido Libertad y Refundación (Libre), el alcalde Marlon Pineda, de Santa Cruz de Yojoa, es el que más tiempo lleva como cabeza de corporación municipal. Ya alcanzó dos periodos consecutivos de cuatro años, y quiere sumar uno más de resultar favorecido con el voto, para un total de 12 años en el poder. El resto de sus correligionarios: Gustavo Mejía, de Choloma; Carlos Rodríguez Sosa, de San Francisco de Yojoa; Arturo Castro, de San Manuel; y Santos Laínez, de La Lima, quieren otros cuatro años más, y alcanzar así su segundo periodo electora.

8 de cada 10 alcaldes buscan la reelección

La Unidad de Datos de LA PRENSA Premium analizó la cantidad de alcaldes electos en 2021 que volvieron a postularse para las elecciones generales de 2025. En 247 municipios del territorio nacional los hondureños verán en las papeletas los rostros de sus actuales alcaldes, los cuales aspiran extender su mandato a cuatro años más. Esto significa que algo más de 8 de cada 10 alcaldes se están reeligiendo para el período 2026-2030. Solo 51 decidieron apartarse como titulares de las municipalidades que dirigieron en estos cuatro años.

El mapa político que revelan los datos muestra un comportamiento homogéneo en casi todo el país: la reelección es la norma. Sin embargo, hay departamentos donde este patrón es todavía más marcado. Valle, con nueve municipios, es el único departamento en el cual todos sus alcaldes buscarán continuar en el cargo. Le siguen Intibucá, con 16 de 17 alcaldes en busca de otro periodo; Yoro, con 10 de 11; y Copán, con 21 de 23. En el otro extremo están los departamentos con mayor recambio potencial: Islas de la Bahía (2 de 4 alcaldes se reeligen), Colón (6 de 10), La Paz (7 de 12), Gracias a Dios (2 de 6) y Ocotepeque (11 de 16), una prueba de las dinámicas políticas más abiertas o un mayor desgaste de los liderazgos locales.

Por partidos, el peso de la reelección se concentra en las tres fuerzas con más alcaldías: Partido Nacional, Partido Liberal y Libre, que son las que más jefes municipales llevan de nuevo a la papeleta. Los nacionalistas posicionaron a 144 alcaldes en 2021, de las cuales 116 de ellos pretenden ampliar su estancia. El Partido Liberal ganó 91 alcaldías, donde 74 de estos optaron por reelegirse. En cuanto a Libre, 48 de sus 51 alcaldes buscan quedarse cuatro años más.

Reacomodos y transfugas

Por partidos, el peso de la reelección se concentra en las tres fuerzas con más alcaldías: Partido Nacional, Partido Liberal y Libre. Sin embargo, la foto de 2025 no reproduce de forma lineal los resultados de 2021: detrás de las cifras hay cambios de camiseta que reordenan el mapa municipal. El caso más llamativo es Libre, que llega a esta elección con más alcaldes-candidatos que los que tenía en propiedad. Esto se debe a que absorbió a 10 aspirantes provenientes de otros partidos, incluido el alcalde de San Antonio de Cortés, quien dejó el Partido Liberal para buscar la reelección bajo esa bandera. Las nuevas incorporaciones provienen mayoritariamente del Partido Liberal, que es el más afectado por la fuga de liderazgos: según los datos corregidos, perdió cinco alcaldes rumbo a otras fuerzas. El Partido Nacional es el que lleva más alcaldes a reelección. Además de los 116 que volvieron a postularse, se sumó uno de la Democracia Cristiana (DC) a sus filas. Sus estrucuturas sólidas evitaron la fuga de candidatos hacia otros partidos, tal como le pasó al Partido Liberal.

De los 74 ediles liberales que se reeligen, no todos lo hacen bajo la bandera con la que llegaron al poder. A sus filas se integró un alcalde de la DC y Roberto Contreras, pero con las cinco fugas se quedan con 71 alcaldes buscando la reelección. Libre fue el más beneficiado con las transfugas, superando incluso la cantidad de alcaldes que obtuvo en 2021. Hace cuatro años, ganaron 51 corporaciones municipales, pero esta cifra asciende a 57 con las nuevas incorporaciones. Sus candidatos a reelección se desglosan de esta forma: 48 originales de Libre, cinco liberales que se les unieron, tres alcaldes bajo una Libre-Partido Liberal, pero que al final decidieron quedarse con el partido oficialista, un absorbido del Partido Salvador de Honduras (PSH) y otro de la DC. Solo reportó una salida: Contreras en San Pedro Sula. Para llegar a la alcaldía colocó a su hermano Rolando Contreras en la planilla de Libre para posteriormente hacer la transición y ser el quien asumiera la municipalidad sampedrana.

298 municipios tiene Honduras agrupados dentro de los 18 departamentos del país. Cada municipio es administrado por una Corporación Municipal encabezada por un alcalde o alcaldesa electo por voto directo.

Aunque en Honduras existe un amplio debate sobre la conveniencia de limitar los mandatos municipales, la legislación vigente no establece ningún tope para la reelección de los alcaldes. La Ley de Municipalidades no contiene una cláusula que prohíba o restrinja los periodos consecutivos, por lo que los ediles pueden buscar la reelección cuantas veces lo deseen. Esta ausencia de límites explica que la mayoría de los jefes municipales actuales vuelva a aparecer en las papeletas de 2025. Los intentos de reformar esta figura han quedado en discusión legislativa, sin que hasta ahora se haya aprobado una norma que regule la continuidad en los gobiernos locales. La elección municipal de 2025 se perfila, así, menos como una disputa entre caras nuevas y más como un plebiscito local sobre la gestión de los actuales alcaldes, con algunos cambios de camiseta —como el de San Antonio de Cortés— que reacomodan el mapa partidario, pero no alteran el dato de fondo: la enorme mayoría de los jefes municipales quiere seguir cuatro años más.