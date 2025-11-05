¿Por qué Cortés sería un departamento bisagra en las elecciones generales?

Por su parte, Lara reconoció que el golpe de Estado de 2009 dividió a los liberales, con Cortés como el ejemplo más simbólico.Con la llegada de Nasralla, destacó que el partido se ha vuelto a unir, atrayendo a votantes jóvenes y a aquellos que no están afiliados a un partido en específico."Vamos a ganar contundentemente. El departamento de Cortés se va a pintar de rojo, blanco y rojo", manifestó.Los analistas también consideran que Libre está preocupado por sus números en Cortés. No es coincidencia que hayan elegido San Pedro Sula, la cabecera departamental, como sede de su movilización de agosto pasado para exhibir músculo político.Los últimos números no favorecen al partido de gobierno: en las primarias pasadas alcanzó 100,376 votos a nivel presidencial, por encima de los 79,055 logrados por los nacionalistas, pero muy lejos de los 171,756 cosechados por Nasralla (Partido Liberal).El Partido Nacional también está rezagado en esa zona. El pasado octubre, los nacionalistas iniciaron un proceso de reingeniería, asumiendo la coordinación de campaña política de Cortés el candidato presidencial<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/honduras/nasry-asfura-asume-coordinacion-cortes-desmiente-renuncias-CH27640525" target="_blank"> Nasry Asfura.</a>El dirigente nacionalista Jesús Mejía explicó que con esta transición se ha dado apertura a las personas que acompañaron a los exprecandidatos presidenciales Ana García, Jorge Zelaya y Roberto Martínez Lozano, con el objetivo de consolidar la unidad del partido."Es un tema de apertura del partido y de que la gente comprenda que el partido es más grande que las personas individuales. No vamos a permitir que ningún nacionalista o ningún hondureño que quiera acompañar esta lucha que estamos llevando el día de hoy por defender la democracia se quede fuera", dijo Mejía.Para los expertos, en una contienda tan reñida no solo es válido ganar Cortés, sino también considerar por cuánto se pierde o se recortan los votos. Mejía, en una participación en el foro Frente a Frente en agosto pasado, lo ilustró claramente: "¿Saben por cuánto perdió Juan Orlando en 2013 en Cortés? 161 mil (votos); y en 2017, por 113 mil".Para el nacionalista, en esos comicios Hernández ganó 48 mil votos en Cortés (resultado de cerrar la diferencia). Y fue muy clave: "¿Y por cuántos votos ganó la elección? 50 mil".En esta operación electoral de suma y resta, "¿quién le dio el triunfo a Juan Orlando? Cortés. No fue la parte rural. (El resto) votó como siempre ha votado". En Cortés, cada voto cuenta.