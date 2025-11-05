¿Por qué Cortés sería un departamento bisagra en las elecciones generales?

San Pedro Sula, Honduras.-​​​​​​

Los cinco candidatos presidenciales para las elecciones generales del próximo 30 de noviembre buscan consolidar su triunfo en Cortés, un departamento que podría definirse como un territorio bisagra, término utilizado en la política estadounidense para referirse a una región sin inclinación directa o tradicional hacia un partido político. Con 1.13 millones de ciudadanos habilitados para ejercer el sufragio, Cortés es el departamento con el mayor caudal electoral de Honduras. Esta cifra representa un crecimiento del 15% en comparación con las 953,530 personas aptas para votar en las elecciones generales de 2021. En los cinco comicios electorales celebrados en los últimos 20 años, los pobladores de Cortés le han dado la victoria a cuatro partidos políticos diferentes y a una alianza electoral, según datos recopilados por LA PRENSA Premium del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE), ahora Consejo Nacional Electoral.

En 2005, cuando únicamente competían cinco partidos políticos —incluyendo los tradicionales Nacional y Liberal—, la victoria en Cortés fue para los liberales, con 148,607 votos en ese territorio, con Manuel Zelaya como candidato y quien ahora es el coordinador general de Libertad y Refundación (Libre). Cuatro años después, tras el estallido del golpe de Estado en 2009, los hondureños acudieron a las urnas pese a la convulsión política y social. Mientras el Partido Liberal se fragmentaba tras el derrocamiento de Zelaya, el departamento se pintaba azul, con Porfirio Lobo (180,077 marcas), quien sería el ganador de los comicios a nivel general. Las elecciones de 2013 marcaron un parteaguas en el tablero político y electoral de Honduras: nuevos partidos emergentes, incluyendo a Libertad y Refundación (Libre, izquierda), con una base electoral de liberales disidentes y afines al socialismo; y el Anticorrupción (Pac, centrista), impulsado por independientes y votantes descontentos con los partidos tradicionales atraídos por la mediática figura del presentador Salvador Nasralla. En total, participaron ocho aspirantes a la presidencia. Para sorpresa de muchos, ni el Partido Nacional ni el Partido Liberal, que históricamente se habían repartido Cortés, ganaron el nivel presidencial del departamento. El vencedor fue Salvador Nasralla del Pac, quien repintó el cuadrante electoral al cosechar 171,240 votos en su primera participación como político. Hernández ganó la elección a nivel nacional.

" El votante en Cortés analiza si hay ofrecimientos de mejorar la calidad de vida del trabajador, si realmente se está proponiendo alguna medida que venga a favorecer la fuente de empleo" Juan Carlos Barrientos, analista

Para los comicios de 2017, Salvador Nasralla volvió a ganar Cortés, encabezando la Alianza de Oposición contra la Dictadura, conformada por Libre y el Partido Innovación y Unidad Socialdemócrata (Pinu-Sd), quienes se unieron para hacerle frente a la reelección del nacionalista Juan Orlando Hernández. La alianza triunfó en Cortés con 271,047 votos, pero perdió la votación general. En las elecciones de 2021 se dio un "voto de castigo" en gran parte del país contra el entonces goberante Partido Nacional. Libre, con la alianza de hecho con Nasralla, el voto liberal cruzado y el respaldo de candidaturas independientes y minoritarios, dominó en Cortés. Arrasó en cada uno de sus municipios. Un total de 336,679 personas votaron por Libre en ese año en el departamento.

Cuando el Partido Liberal triunfó hace 20 años lo hizo con el 35.21% de votos a favor. En 2009 fueron superados por el Partido Nacional, concentrando estos el 53.86% de las marcas en el departamento del norte. El Pac, a pesar de no ganar la presidencia en 2013, fue la cuarta fuerza política que captó más electores. Específicamente en Cortés consiguió el 34.4% de votos. En las dos ocasiones que ganó Libre con apoyo externo superó la brecha del 55% de votos conseguidos, lo que demuestra que la mayoría no tiene una inclinación partidaria marcada, sino que dependen de la coyuntura.

Exceptúando las elecciones de 2013 y 2017, el partido que gana en Cortés se termina convirtiendo en el ganador de la presidencia. Cortés en las elecciones de 2021 registró una participación del 58.97%. De 953,530 ciudadanos habilitados, más de medio millón acudieron a las urnas.

Sin tradición partidaria

En las últimas dos décadas, los votantes de Cortés no han reflejado un apego electoral a una institución política, como ocurre con ciertos departamentos hondureños que suelen teñirse del azul nacionalista (Lempira, Intibucá, Francisco Morazán y El Paraíso). Cortés tiene una industria fuerte: municipios como Choloma, Villanueva, San Pedro Sula y Puerto Cortés albergan maquilas, empresas de agroindustria, fábricas, servicios turísticos y demás, posicionándose así como uno de los departamentos con mayor generación de empresas y empleo. A criterio del abogado y analista Juan Carlos Barrientos, la población de Cortés al momento de dar su voto analiza "si hay ofrecimientos de mejorar la calidad de vida del trabajador, si realmente se está proponiendo alguna medida que venga a favorecer la fuente de empleo". No obstante, recordó que décadas atrás los pobladores eran más afines al Partido Liberal, similar a otros departamentos de la zona norte, como Atlántida y Yoro. Además de los factores económicos, Barrientos señaló que los electores también priorizan las propuestas en obras de mitigación para reducir el impacto de desastres naturales, como las inundaciones, fenómeno al que Cortés es muy vulnerable. Por otro lado, destacó que en los electores no despierta interés aquel candidato con un discurso político tradicional. En lugar de ello, se identifican con el aspirante que destaque como empresario o emprendedor, citando el ejemplo del actual alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras. "Lo conocen como un hombre trabajador, un hombre de empresa y ese es el tipo de gente que le gusta al departamento de Cortés", agregó. El diputado liberal Marlon Lara coincide con Barrientos, pues consideró que los habitantes de Cortés "no pasan pendiente de la política. Se dedican a trabajar en lo privado y es un voto antisistema, independiente".

Auge del "Nasrallismo"

La figura de Nasralla, actual candidato presidencial del Partido Liberal, ha sido clave en reconfigurar electoralmente Cortés. Nasralla ganó ese departamento con el Pac en 2013, con la Alianza de Oposición en 2017 e, indudablemente, influyó en los votos presidenciales de Libre en 2021. Para Barrientos, Libre no ganó los votos en Cortés por sí solo. La oposición de la ciudadanía hacia Juan Orlando Hernández en 2017 y la presencia de Nasrall favoreció al ahora partido de gobierno. El abogado indicó que Nasralla conserva una enorme influencia en este departamento, por lo que no solo captará votos presidenciales, sino que también logrará que su figura arrastre marcas en otros niveles, como las diputaciones.

Maniobras de partidos