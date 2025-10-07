"Nadie ha renunciado": Nasry Asfura asume la coordinación de Cortés

Puerto Cortés, Honduras.

Nasry “Tito” Asfura, candidato presidencial del Partido Nacional, brindó este martes 7 de octubre declaraciones sobre las supuestas renuncias de los destacados empresarios y asesores Mario Canahuati, Emil Hawit y Darío Gámez. Ante los rumores, el candidato nacionalista desmintió lo difundido en redes sociales y explicó cómo se dieron los nuevos cambios organizativos dentro del partido.

Según su versión, Asfura informó el pasado sábado 4 de octubre a los empresarios, suplentes, candidatos a alcaldes y diputados sobre la nueva decisión.

"Nadie ha renunciado. Yo escribí y tomé la decisión de asumir la gerencia del departamento de Cortés. Es un departamento grande, fuerte. A mí me gusta que cuando yo trabajo, tomo el control. Les dije a ellos el sábado que me disculpen por la decisión que tomé", explicó Nasry en una entrevista a un medio televisivo. "No hay ninguna renuncia ni desestabilización. Yo les comuniqué a todos los propietarios, suplentes, alcaldes... No hay ninguna discordia", agregó.

La Prensa confirmó que Nasry “Tito” Asfura asumirá la nueva gerencia, acompañado por una comisión ejecutiva liderada por la actual diputada Leda García. Esa comisión estará conformada por Alex Cobos, Melvin José Ferraro, Rosa Eva Castillo, Geraldina Gonzales y Luis Castro. En el transcurso de la semana se darán a conocer otros nombres. Según trascendió, el objetivo es hacer más inclusiva la reingeniería electoral, motivo por el cual se estableció una nueva estructura territorial con equipos de trabajo y líderes locales con amplia experiencia en campañas políticas. Anteriormente existía un jefe de campaña, pero ese cargo prácticamente desaparece. El puesto que ostentaba Mario Canahuati como coordinador departamental ahora lo asume el precandidato Asfura. Por su parte, el ingeniero Darío Gámez fungía como coordinador territorial y Emil Hawit se desempeñaba como asesor de campaña.

Comunicado del Partido Nacional

Asimismo, el Partido Nacional se pronunció en las últimas horas y expresó su respaldo al liderazgo de Asfura. “San Pedro Sula y el departamento de Cortés son centros clave de población y decisión electoral. A menos de dos meses de las elecciones, hemos decidido fortalecer el equipo de campaña en esta región estratégica para garantizar una participación activa y una victoria contundente”, detalla el comunicado oficial. El documento no proporciona nombres de los líderes de esta nueva reingeniería ni más detalles; únicamente expone:

“Los datos más recientes muestran un crecimiento sostenido del Partido Nacional en todo el país, reflejo de la confianza de los hondureños en nuestra propuesta y liderazgo de Papi a la orden. Con unidad, estrategia y convicción, avanzamos hacia un triunfo histórico en San Pedro Sula, en Cortés y en toda Honduras. Nuestro compromiso es con el país y con el futuro de cada hondureño”, concluyó el documento oficial del Partido Nacional.