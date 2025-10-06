Renuncian Mario Canahuati, Emil Hawit y Darío Gámez de la cúpula del Partido Nacional en Cortés

San Pedro Sula, Honduras.

Este lunes se difundieron versiones de que los empresarios y asesores del Partido Nacional , Mario Canahuati, Emil Hawit y Darío Gámez, renunciaron a sus cargos de liderazgo en la estructura partidaria en Cortés.

Las versiones indican que esas renuncias obedecen a discrepancias internas tras reuniones sostenidas con la dirigencia central en la ciudad industrial.

Según esas fuentes, los empresarios habrían decidido dar un paso al costado, al menos de sus funciones de alta responsabilidad dentro del instituto político, lo que generó alarma entre miembros del partido y especulaciones de fractura interna en uno de los bastiones electorales más importantes del país.

En respuesta a información que trascendio en varios medios, la diputada María Antonieta Mejía, aspirante a designada presidencial, se pronunció públicamente para aclarar que no existe ninguna renuncia formal por parte de Canahuati, Hawit o Gámez.

Afirmó en varios medios de television que lo que se está ejecutando es una “reingeniería política” cuyo propósito es reforzar la estructura del Partido Nacional en Cortés para asegurar la victoria electoral en los comicios venideros.

“Se está llevando a cabo una reingeniería en el proceso político, ellos servirán al partido desde otras trincheras para asegurar el triunfo del Partido Nacional, no hay renuncias”, declaró Mejía, con lo que confirmó la salida de los cargos de los tres asesores.

Aseguró además que los tres hombres mencionados siguen comprometidos con la causa del partido y continuarán colaborando, aunque desde roles distintos.

Cortés es uno de los departamentos más decisivos para cualquier partido político en las elecciones debido a su densidad poblacional, peso económico y tradición electoral.

Una división visible o la salida de líderes que tienen arraigo empresarial podría afectar significativamente la capacidad del partido para movilizar recursos, mantener alianzas y conservar la confianza de sus bases locales.

Las renuncias se fortalecieron tras reuniones privadas entre los empresarios y altos mandos del partido, lo que habría generado tensiones reales o percibidas sobre quién dirige qué y hacia dónde va la estrategia política en la región.

Hasta ahora, no se ha presentado ninguna carta de renuncia, documento público o declaración directa de Canahuati, Hawit o Gámez que confirme su salida de la dirigencia.

Tampoco se han divulgado detalles específicos sobre los nuevos roles que supuestamente asumirán “desde otras trincheras”, como lo describe Mejía.