David Rivera es nombrado nuevo tesorero municipal de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Cortés.

La Corporación Municipal nombró, en sesión extraordinaria y por mayoría de votos, a David René Rivera Vallecillo como nuevo tesorero de la alcaldía sampedrana. Rivera se ha desempeñado en distintos cargos dentro de la municipalidad, entre ellos jefe de la Dirección Técnica Municipal y todo lo relacionado con protocolo; posteriormente, en la Dirección de Proyectos.

El nombramiento se produjo luego que los tribunales enviaran a prisión preventiva a 10 personas por supuesto fraude de L45 millones en la municipalidad, entre ellos al tesorero municipal, Xavier Lacayo. Los regidores Armando Calidonio, Francis Rodríguez y Carmen Elena Paz votaron en contra del nombramiento con el argumento de que el tesorero debe ser alguien especialista en finanzas. Y aunque las investigaciones siguen y los apoderados legales apelaron, la Corporación Municipal se vio obligada a realizar el cambio para poder seguir operando. De acuerdo con la Ley de Municipalidades, la Corporación Municipal realiza el nombramiento de tres cargos: secretaria, tesorero y auditor.

La moción fue presentada por el alcalde de San Pedro Sula

El alcalde Roberto Contreras presentó la moción al pleno, considerando que la Corporación Municipal es el órgano deliberativo de la Municipalidad y, en consecuencia, tiene, dentro de la esfera de sus atribuciones, el libre nombramiento y remoción de los funcionarios señalados en la ley, siendo uno de estos el cargo de tesorero municipal. El artículo 56 de la Ley de Municipalidades establece que toda municipalidad tendrá un tesorero nombrado por la Corporación Municipal, a propuesta del alcalde, a cuyo cargo estará la recaudación y custodia de los fondos municipales y la ejecución de los pagos respectivos. En la moción, el alcalde también sometió a discusión y votación la cancelación de Xavier Lacayo como tesorero, sin perjuicio del pago de las prestaciones laborales que le corresponden conforme a la ley. También sometió a discusión y votación el nombramiento de David René Rivera Vallecillo como sucesor en el cargo antes mencionado.

Funciones del nuevo tesorero municipal