Sorteo grupos Mundial 2026: bombos, las 48 selecciones, hora, dónde ver y formato

Washington, Estados Unidos.

La FIFA celebrará el sorteo del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá este viernes en la ciudad de Washington, con 4 bombos, 48 selecciones -más que nunca- y con el presidente estadounidense, Donald Trump, como invitado especial. El sorteo empezará a las 12:00 hora local (11:00 de la mañana de Honduras) en The Kennedy Center, el centro cultural nacional de Estados Unidos, cedido por Trump a la FIFA para el evento.

Así están divididos los bombos del Mundial 2026

Las 48 selecciones participantes en la Copa del Mundo 2026 se dividirán en 12 grupos con 4 países en cada uno que saldrán de 4 bombos. En el Bombo 1 están los tres anfitriones -Estados Unidos, México y Canadá- además de las mejores selecciones del ranking FIFA y grandes favoritas: Argentina, España, Inglaterra, Francia, Alemania, Brasil, Portugal, Países Bajos y Bélgica. El Bombo 2 lo comparten Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria, Australia y Senegal. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional..

El Bombo 3 está conformado por Noruega, Panamá, Catar, Egipto, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Argelia, Sudáfrica, Arabia Saudí y Uzbekistán. El Bombo 4 lo componen Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití y Nueva Zelanda, además de otras seis selecciones que se definirán en las dos repescas de marzo, la europea y la intercontinental, con Italia, Suecia o Dinamarca entre las que aspiran a entrar. También podrían sumarse Bolivia, Jamaica o Surinam. Este elevado número de participantes hará que por primera vez se introduzca la ronda de dieciseisavos de final y que el torneo termine con 104 partidos, 40 más que el Qatar en 2022.

Las particularidades del sorteo

México, Canadá y Estados Unidos se identificarán con bolas de colores diferentes y serán asignados como cabezas de serie a los grupos A, B y D, respectivamente, para garantizar que jugarán sus partidos de la fase de grupos en territorio propio. La Selección Mexicana disputará dos partidos en Ciudad de México -entre ellos el inaugural- y uno entre medio en Guadalajara; Canadá disputará el primero en Toronto y los otros dos en Vancouver; mientras que Estados Unidos debutará y cerrará el grupo en Los Ángeles, viajando a Seattle para el segundo.

Ya casi es hora de sumar un nuevo nombre... 💭



Todo comienza mañana. pic.twitter.com/5xVkKMCOqM — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) December 4, 2025

Además, España y Argentina, las dos selecciones con mejor ranking FIFA, se ubicarán en cuadros opuestos para garantizar que solo puedan cruzarse en una eventual final, en caso de que ambas avancen como primeras de grupo. El mismo criterio se aplicará a Francia e Inglaterra, tercera y cuarta del ranking. El sorteo también evitará que países de la misma confederación -con excepción de la UEFA, con 16 equipos clasificados- queden encuadrados en el mismo grupo. Si bien el sorteo del viernes definirá los enfrentamientos en la fase de grupos, el calendario final del torneo, con detalles de estadios y horarios, de dará a conocer el sábado.

Estrellas del deporte y la música

La FIFA ha elegido al excapitán inglés Rio Ferdinand como presentador del sorteo, que contará sobre el escenario con leyendas de los cuatro grandes deportes estadounidenses: Tom Brady (fútbol americano), Shaquille O'Neal (baloncesto), Wayne Gretzky (hockey hielo) y Aaron Judge (béisbol). En paralelo habrá un espectáculo con los artistas Andrea Bocelli, Village People -autores de 'YMCA', el himno de campaña de Trump-, Robbie Williams y Nicole Scherzinger, presentado por la modelo Heidi Klum, el comediante Kevin Hart y el actor Danny Ramirez.

¡Un elenco extraordinario para un momento histórico! ✨



Estos invitados especiales serán quienes conducirán y asistirán durante el Sorteo Final ⤵️ — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) December 4, 2025

Infantino, Trump y un premio a medida

El sorteo contará además con la asistencia de los tres mandatarios anfitriones, la mexicana Claudia Sheinbaum, el canadiense Mark Carney y Trump, aunque los focos estarán puestos sobre la estrecha relación que mantienen el estadounidense y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Infantino aprovechará el evento y el escenario para entregar el Premio FIFA de la Paz, un reconocimiento que todo el mundo espera que sea para Trump. De hecho, el presidente de la FIFA anunció la creación del premio después de que Trump no fuera galardonado con el Nobel de la Paz, con gran decepción por parte del mandatario. "Será el torneo de fútbol más grande, seguro y extraordinario de la historia", ha afirmado Trump, muy implicado en la organización del evento y que en el Mundial de Clubes de la FIFA ya entregó el trofeo de campeón al Chelsea junto a Infantino.

¿A qué hora y dónde ver el sorteo del Mundial 2026?