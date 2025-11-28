  1. Inicio
Clasificó al Mundial 2026, pero boicoteará el sorteo por culpa de Donald Trump

Selección que clasificó al Mundial 2026 boicoteará el sorteo de la Copa del Mundo por una rontunda decisión que tomó Donald Trump.

La tensión política volvió a meterse en el camino del futbol. Donald Trump es señalado como el culpable de que selección que clasificó al Mundial 2026 quiera boicotear el sorteo de la Copa del Mundo de la FIFA.
El sorteo oficial del Mundial de Fútbol 2026 se celebrará el próximo 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D. C, capital de Estados Unidos.
Irán decidió no participar en la ceremonia del sorteo de la Copa Mundial de fútbol 2026 el 5 de diciembre en Washington y se conoce el motivo.
La selección de fútbol iraní se clasificó en marzo para el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026, en la que será su séptima participación en la competición internacional.
En el Mundial de Qatar 2022, Irán perdió ante la selección de Estados Unidos, lo que supuso su eliminación de esa competición, lo que algunos aficionados celebraron con gritos desde las ventanas contra su Gobierno en medio de las protestas por la muerte de Mahsa Amini tras ser detenida por no llevar bien puesto el velo.
Irán boicoteará el sorteo del Mundial 2026 porque Estados Unidos y Donald Trump no han emitido visas para todos los miembros de la delegación iraní, informó este viernes la Federación de Fútbol del país persa.
El sitio deportivo iraní Varzesh 3 informó el martes que Estados Unidos no había otorgado visas a algunos miembros de la delegación iraní, incluido Mehdi Taj, presidente de la federación de fútbol.
“Hemos informado a la FIFA de que la decisión (de EE.UU.) no tiene nada que ver con el deporte y que los miembros de la delegación iraní no participarán en el sorteo del Mundial”, dijo el portavoz de la Federación iraní de Fútbol, Amir Mehdi Alavi, a medios iraníes.
Estados Unidos, que no mantiene relaciones diplomáticas con Irán desde hace cuatro décadas, será uno de los coorganizadores del Mundial 2026 junto con Canadá y México, y será además el territorio donde se disputará la mayoría de los partidos, incluida la final.
Según el diario Tehran Times, Estados Unidos ha emitido visas para cuatro miembros de la delegación iraní, entre ellos el entrenador Amir Ghalenoei y Alavi, pero rechazó las de al menos otras tres personas.
El jueves el presidente de la federación denunció una decisión "política" de Estados Unidos, informó la agencia Mehr. "Hemos declarado al presidente de la FIFA, el Sr. (Gianni) Infantino, que se trata de una posición puramente política y le hemos pedido que detenga este comportamiento", añadió.
Estados Unidos mantiene un pulso con la República Islámica desde su fundación en 1979..
El trasfondo de esta disputa se contextualiza en más de cuatro décadas de tensiones entre Estados Unidos e Irán. A ello se suman negociaciones nucleares intermitentes y la reciente escalada militar en la región, que derivó en ataques cruzados y en la interrupción del diálogo diplomático.

Irán y Estados Unidos habían iniciado en abril negociaciones bajo la mediación del sultanato de Omán sobre el controvertido programa nuclear de Irán.
Pero estas conversaciones están estancadas desde el ataque sorpresa de Israel contra Irán el 13 de junio, que desencadenó un conflicto de 12 días entre ambos países, durante el que Estados Unidos atacó tres importantes sitios nucleares iraníes.
Irán tenía previsto asistir al evento del sorteo del Mundial 2026 en Estados Unidos con una delegación completa, pero ahora no lo hará por la decisión contundente de Donald Trump.

Con el sorteo a la vuelta de la esquina, el episodio abre un nuevo frente entre política y deporte, y coloca a la FIFA bajo presión para gestionar un conflicto que rebasa lo futbolístico pero que impacta directamente en el escenario del Mundial 2026.
Hasta el momento, la FIFA, que preside Gianni Infantino, no emitió ninguna declaración oficial sobre la protesta ni sobre gestiones paralelas para garantizar la participación de Irán en el sorteo del Mundial 2026.
Según la FIFA, Irán quedó ubicado en el bombo 2 para el sorteo del Mundial 2026 que se realizará la próxima semana en Estados Unidos.
