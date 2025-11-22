Ranking FIFA en Concacaf: Bajan a México, Costa Rica desciende ¿y Honduras?

La actualización de noviembre del Ranking FIFA llegó con cambios importantes en la parte alta, así como las selecciones de Concacaf tras el final de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. ¡Honduras se estanca, Costa Rica desciende y México pierde el primer puesto!
Hubo movimientos entre los países que albergarán el Mundial 2026, así como las selecciones de Centroamérica con las que quedaron afuera de la Copa del Mundo y las que clasificaron.
1. Estados Unidos - La selección estadounidense de Mauricio Pochettino le arrebató el primer puesto de la Concacaf a México tras la última fecha FIFA del año.
El combinado de las Barras y las Estrellas aprovechó sus dos victorias 5-1 ante Uruguay y 2-1 contra Paraguay para escalar dos posiciones y ubicarse en el lugar 14 de la clasificación general del ranking mundial de la FIFA, sumando 8.39 unidades y convirtiéndose en la mejor selección de la Concacaf.
2. México - La Selección Mexicana descendió una posición en la actualización más reciente del ranking mundial de la FIFA y quedó por detrás de su archirrival Estados Unidos.
Los mexicanos empataron 0-0 contra Uruguay y perdieron 1-2 frente a Paraguay, resultados que le significaron la pérdida de 6.77 puntos y la colocaron en el puesto 15 de la clasificación general del ranking de selecciones tras la última fecha FIFA del año.
3. Canadá - La selección canadiense, tercera en la Concacaf, disputó dos amistosos en la última fecha FIFA del año, empató 0-0 ante Ecuador y ganó 0-2 a Venezuela, resultados con los que subió un puesto y ahora está en el lugar 27 de la clasificación mundial.
4. Panamá - La selección panameña que dirige Thomas Christiansen subió un puesto en el ranking FIFA tras clasificar al Mundial United 2026 gracias a sus dos victorias ante Guatemala (2-3) y El Salvador (3-0) en el cierre de las eliminatorias de la Concacaf, donde es la cuarta mejor escuadra. En la general está en el puesto 30.
5. Costa Rica - La selección tica, bajo la dirección técnica del mexicano Miguel Herrera, quedó eliminada del Mundial 2026 y va en picada en el ranking de la FIFA, según la última actualización del año. Los ticos en octubre estaban en el lugar 45 y ahora son el 49.
Los costarricenses fracasaron en los últimos dos partidos de las eliminatorias de la Concacaf, perdieron de visita 1-0 contra Haití y empataron 0-0 frente a Honduras, resultado con el que dijo adiós a toda posibilidad de ir a la Copa del Mundo 2026 y al repechaje.
6. Honduras - La Bicolor catracha se mantiene como la sexta mejor selección de la Concacaf y tampoco sufrió cambios en la última clasificación del ranking de la FIFA pese a quedar eliminada del Mundial 2026.
En el mes pasado, la Selección de Honduras había subido un puesto, quedando en el 64 de la tabla general del ranking FIFA y luego de los últimos partidos (derrota 2-0 ante Nicaragua y empate 0-0 con Costa Rica) en la eliminatoria de Concacaf, se mantiene en el mismo lugar.
7. Jamaica - Los Reggae Boyz descendieron dos puestos en el ranking FIFA, ahora son el lugar 70 de la general, tras empatar en sus últimos dos partidos de la eliminatoria de Concacaf (1-1 vs Trinidad y Tobago y 0-0 vs Curazao). Los jamicanos jugarán el repechaje intercontinental en busca de un boleto al Mundial 2026.
8. Curazao - Está como la octava mejor selección de la Concacaf y ha hecho historia al clasificar por primera vez a un Mundial tras golear 0-7 a Bermudas y empatar 0-0 en Jamaica en las últimas jornadas de la eliminatoria. Se mantiene en el puesto 82 de la clasificación general del ranking FIFA.
9. Haití - La selección haitiana dio la sorpresa en el grupo de Honduras y clasificó al Mundial después de 52 largos años. Subió cuatro puestos en el ranking de la FIFA y ahora se ubica en el 84. Un gran avance para un país tan golpeado.
10. Guatemala - La Azul y Blanco, pese a quedar afuera del Mundial United 2026, sigue subiendo, escaló un puesto y ahora está en el lugar 94 de la clasificación general del ranking FIFA.
11. Trinidad y Tobago - La selección trinitense sumó empates en sus últimos dos partidos de la eliminatoria de Concacaf y dijo adiós a toda posibilidad de ir al Mundial 2026. Pese a ello, subió dos lugares hasta el puesto 98.
12. El Salvador - La Selecta va en caída libre, quedó eliminada del Mundial 2026 y descendió 6 lugares en la clasificación del ranking FIFA, siendo su mayor descenso. Ahora está en el escalón 100.
13. Surinam - La selección surinamesa, que se quedó con uno de los repechajes de la Concacaf tras golear 4-0 a El Salvador y perder 3-1 con Guatemala en los últimos duelos de las eliminatorias mundialistas, subió tres puestos hasta el 123.
14. Nicaragua - Los pinoleros le ganaron 2-0 a Honduras y cayeron 2-0 con Haití en los últimos partidos de la eliminatoria de la Concacaf, quedando afuera del Mundial. Esos resultados los hicieron subir un puesto y ahora se ubican en el 132.
En la clasificación general, así quedó el TOP 10 del Ranking FIFA. Por tercer mes consecutivo, España retuvo el número uno del mundo. Detrás se mantienen Argentina, Francia e Inglaterra, formando un top-4 sin cambios respecto a octubre. La gran novedad llegó justo detrás: Brasil escaló dos puestos y se colocó quinto, empujando hacia abajo a Portugal (sexta) y a Países Bajos (séptima). Bélgica, Alemania y Croacia completan los otros puestos.