¿Cuándo se reanudan las consultas externas en el Mario Rivas y el IHSS?

San Pedro Sula, Honduras.

Durante el Feriado Morazánico, tanto el Hospital Mario Catarino Rivas como el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de San Pedro Sula mantienen habilitadas únicamente las atenciones de emergencia, mientras que las consultas externas se encuentran suspendidas.

“Queremos aclarar a la población que las emergencias siguen funcionando las 24 horas del día. No hemos dejado de atender a quienes realmente lo necesitan, pero por el feriado la consulta externa está suspendida”, explicó Mirian Cardona, portavoz del hospital Mario Catarino Rivas.

Las autoridades médicas informaron que desde el miércoles 1 de octubre hasta el domingo 5 de octubre no habrá consulta externa , la cual se reanudará el próximo lunes 6 de octubre en su horario habitual.

En el caso del IHSS, los portavoces también confirmaron que la atención se mantiene en el área de emergencias y que los pacientes pueden acudir con total normalidad en situaciones que lo ameriten.

La medida ha generado comprensión, pero también preocupación en algunos usuarios. Rosa Martínez, vecina de la colonia Rivera Hernández, expresó que, “tenía cita este jueves en el hospital Mario Rivas, pero me informaron que la pasaron para la próxima semana. Entiendo que es por el feriado, pero a veces uno viene de lejos y se complica”.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Carlos Hernández, derechohabiente del IHSS, opinó que, “lo bueno es que la emergencia está abierta, porque uno nunca sabe cuándo se presenta un accidente. Ya estoy reprogramando mi cita para la otra semana, pero al menos hay atención en lo más urgente”.

Otros pacientes señalaron que los feriados suelen atrasar tratamientos importantes. María López, madre de un niño con tratamiento especializado, comentó, “mi hijo lleva controles cada 15 días y ahora tendremos que esperar más, epero que al volver el lunes lo atiendan sin problemas”.