“La casa es hermosa y tiene jardín”: lágrimas y agradecimiento en entrega de casa rifada en Bodas de Caná

En medio de lágrimas y abrazos de felicidad, Edwin Rodríguez y su esposa María Angélica Martínez recibieron la casa que se ganaron durante una rifa realizada en las Bodas de Caná, organizada por la Municipalidad de San Pedro Sula. Estas son las fotos.
La casa está ubicada en la residencial Villa Rey David, sector de El Ocotillo, a unos 20 minutos del centro de San Pedro Sula.
El equipo municipal entregó el pasado 29 de septiembre a Edwin Rodríguez y María Angélica Martínez la vivienda valorada en más de un millón de lempiras, donada por la Constructora Arca de Noé.
La vivienda, de fachada verde, fue entregada en medio de lágrimas y abrazos de felicidad por parte de la familia de los recién casados, quienes acompañaron el momento especial.
Los recién casados están muy agradecidos con Dios por la oportunidad de permitirles disfrutar una casa nueva.
La feliz pareja se fundió en un abrazo al ingresar a su nueva vivienda. “La vivienda es hermosa, es un sueño hecho realidad, lo que le hemos pedido a Dios en oración él lo ha recompensado en público y creemos que la mejor forma de agradecerle es honrándolo como él lo ha hecho con nosotros”, dijo Edwin.
Los dos hijos de la pareja recorrieron emocionados cada espacio de la casa, hasta elegir la habitación en la que comenzarán una nueva etapa junto a sus padres.
“La casa es hermosa, porque siempre hemos anhelado algo que tenga espacio para colocar nuestras cosas cómodas y tener un jardín, es algo maravilloso, estamos impresionados y agradecidos, creemos que Dios ha utilizado al alcalde Contreras para apoyarnos a través de las Bodas de Caná”, dijo María Angélica Martínez.
Así posó Edwin Rodríguez con su licuadora nuea. Lució muy feliz y agradecido.
La casa fue pintada en tonalidad verde y amarilla. A los recién casados les encantó cada espacio diseñado para ellos.
La pareja se casó el pasado 27 de septiembre en la iglesia de Cristo Ebenezer, durante la ceremonia de las Bodas de Caná, organizada por la comuna sampedrana. Aquí posaron junto a sus 2 hijos.
Un familiar de Angélica rompió en llanto durante la entrega de la casa, pues lo habían perdido todo en Koriun Inversiones, una empresa que operaba captando fondos de la población bajo un esquema de estafa piramidal, según las investigaciones del Ministerio Público.