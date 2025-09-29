Contreras envía mensaje al fiscal general: "Ahora dice que ha hecho un gran trabajo"

Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula, dijo este día que el Ministerio Pública "busca presionar al juez" que conoce el caso contra funcionarios de la Alcaldía sampedrana con un comunicado emitido en las últimas horas.
"Lo único que buscan es presionar al juez para que dicte sentencias de prisión preventiva para nuestros funcionarios", comenzó diciendo. "Los poderes son independientes. Una cosa es el Ministerio Público presentando pruebas, las cuales fueron refutadas todas, y otra es el Poder Judicial, el juez que dictará la sentencia, ya sea prisión preventiva o sobreseimiento definitivo", añadió Contreras.
Contreras mandó un mensaje a Johel Zleaya, fiscal general, en el que le cuestionó: "¿Por qué se mantuvo en secretividad tanto tiempo este caso? Ahora acude a los medios para decir que ha hecho un gran trabajo. Todas las pruebas son incorrectas y no les sirven".
El alcalde extendió sus declaraciones sobre el caso argumentando que "el MP dice que ha presentado suficientes medios probatorios, pero es falso. Los testigos que presentaron hicieron declaraciones totalmente vagas". "Han presentado información que hace que no exista ningún caso contra nuestra administración", expuso.
Para Contreras, este es un "caso político". "Todos en Honduras sabemos que este es un caso de persecución política", dijo. El edil pidió al juez "dar sobreseimiento definitivo" a los encausados y dijo que confiaba en la justicia hondureña.
Los diez imputados por el supuesto fraude de 45.5 millones de lempiras en la municipalidad sampedrana comparecieron desde el viernes en audiencia inicial. Este día se dictará en tribunales capitalinos si quedarán detenidos. El Ministerio Público pide la prisión preventiva y que sigan recluidos en Támara.
Denys Jamil Paz, Eunice Amaya, Osman Chávez, Walter Cartagena, Marlen Mena y Xavier Lacayo, tesorero municipal, están acusados de los delitos: violación de los deberes de los funcionarios y fraude continuado. Mientras que Olga Estela Ávila, Andrés Fabiola Perdomo y Malcos Jonathan Morales por el delito de fraude continuado. En el caso de Olga Estela también está acusada de lavado de activos junto a Luis Fernando Hernández.
Están prófugos por este caso: Steve Adolfo Fajardo Vargas, Josué David Fajardo Hernández, Henry Geovany Guzmán y Luis Saa. En el caso del delito de violación de los deberes de los funcionarios es un delito de orden excarcelable y la pena mínima es de tres años.
En el fraude continuado se tiene que verificar la participación de cada uno de ellos y es un delito considerado grave. La pena puede ser entre 9 y 12 años más la multa que se le aplicará por el monto defraudado. En el caso de los delitos de tráfico de influencias cometido por particulares y lavado de activos por los que se le acusan a Steve Fajardo pueden ser de 15 a 20 años como mínimo.
Entre los elementos de prueba con los que la Fiscalía fundamenta la imputación están: padrones fotográficos, actas de recomendación, 33 contratos suscritos con la empresa Hercord, documentos que acreditan los procesos de contratación directa con la empresa constructora Hercord y las copias de órdenes de pago realizadas a la empresa Hercod.