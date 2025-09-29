Contreras envía mensaje al fiscal general: "Ahora dice que ha hecho un gran trabajo"

En el fraude continuado se tiene que verificar la participación de cada uno de ellos y es un delito considerado grave. La pena puede ser entre 9 y 12 años más la multa que se le aplicará por el monto defraudado. En el caso de los delitos de tráfico de influencias cometido por particulares y lavado de activos por los que se le acusan a Steve Fajardo pueden ser de 15 a 20 años como mínimo.