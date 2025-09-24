  1. Inicio
Sampedranos llegan al Parque Central a respaldar a Contreras tras convocatoria a protesta

Con pancartas, consignas y mensajes de solidaridad, los ciudadanos destacaron que confían en la gestión del alcalde Roberto Contreras.

1 de 10

Decenas de sampedranos se congregaron este miércoles en el Parque Central de San Pedro Sula para mostrar su respaldo al alcalde Roberto Contreras, luego de una convocatoria a protesta realizada a través de redes sociales.

 Foto: Franklyn Muñoz/ LA PRENSA
2 de 10

Los manifestantes expresaron su apoyo a Roberto Contreras, quien enfrenta duros cuestionamientos tras procesos judiciales emprendidos por la ATIC a funcionarios de la administración municipal.

 Foto: Franklyn Muñoz/ LA PRENSA
3 de 10

Con pancartas, consignas y mensajes de solidaridad, los ciudadanos destacaron que confían en su gestión y rechazaron los señalamientos en su contra.

 Foto: Franklyn Muñoz/ LA PRENSA
4 de 10

La concentración se desarrolló en un ambiente pacífico en las afueras de la Municipalidad de San Pedro Sula.

 Foto: Franklyn Muñoz/ LA PRENSA
5 de 10

Contreras desde el balcón municipal agradeció públicamente el respaldo de la población sampedrana y reiteró su compromiso de continuar trabajando por la ciudad.

 Foto: Franklyn Muñoz/ LA PRENSA
6 de 10

"¿El delito?, ser yerno del pollo" se leía en una pancarta alegando la inocencia del yerno del alcalde, Steven Fajardo.

 Foto: Franklyn Muñoz/ LA PRENSA
7 de 10

Los manifestantes que vinieron desde varios puntos de la ciudad de san Pedro Sula ondearon la bandera del Partido Liberal de Honduras.

 Foto: Franklyn Muñoz/ LA PRENSA
8 de 10

"El sector Cofradía está con el mejor alcalde de SPS", se leía en otra de las pancartas llevadas por pobladores sampedranos a la manifestación.

 Foto: Franklyn Muñoz/ LA PRENSA
9 de 10

Simpatizantes de Contreras aseguran que los procesos judiciales emprendidos son parte de una estrategia de sus adversarios políticos para debilitar su figura, de cara a los procesos electorales del 30 de noviembre.

 Foto: Franklyn Muñoz/ LA PRENSA
10 de 10

Manifestantes también portaron camisas con figuras de un pollo en respaldo a Roberto Contreras.
