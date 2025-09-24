Sampedranos llegan al Parque Central a respaldar a Contreras tras convocatoria a protesta

Decenas de sampedranos se congregaron este miércoles en el Parque Central de San Pedro Sula para mostrar su respaldo al alcalde Roberto Contreras, luego de una convocatoria a protesta realizada a través de redes sociales.
Los manifestantes expresaron su apoyo a Roberto Contreras, quien enfrenta duros cuestionamientos tras procesos judiciales emprendidos por la ATIC a funcionarios de la administración municipal.
Con pancartas, consignas y mensajes de solidaridad, los ciudadanos destacaron que confían en su gestión y rechazaron los señalamientos en su contra.
La concentración se desarrolló en un ambiente pacífico en las afueras de la Municipalidad de San Pedro Sula.
Contreras desde el balcón municipal agradeció públicamente el respaldo de la población sampedrana y reiteró su compromiso de continuar trabajando por la ciudad.
"¿El delito?, ser yerno del pollo" se leía en una pancarta alegando la inocencia del yerno del alcalde, Steven Fajardo.
Los manifestantes que vinieron desde varios puntos de la ciudad de san Pedro Sula ondearon la bandera del Partido Liberal de Honduras.
"El sector Cofradía está con el mejor alcalde de SPS", se leía en otra de las pancartas llevadas por pobladores sampedranos a la manifestación.
Simpatizantes de Contreras aseguran que los procesos judiciales emprendidos son parte de una estrategia de sus adversarios políticos para debilitar su figura, de cara a los procesos electorales del 30 de noviembre.
Manifestantes también portaron camisas con figuras de un pollo en respaldo a Roberto Contreras.