Cinco alcaldes repetirán y cinco serían nuevos en el departamento de Colón

Ya se van definiendo los nuevos alcaldes del departamento de Colón. Sheldon Ávila, del Partido Nacional, se agenció el triunfo en las recientes elecciones y asumirá como alcalde del municipio de Limón.
Daniel Gabarrete se encamina a su cuarto periodo al frente de la alcaldía de Balfate, un municipio que cuenta con bellezas naturales y culturales.
El pueblo volvió a demostrar su confianza y respaldo al reelegir, por tercera vez consecutiva, al alcalde Diler Hernández, quien hace historia en el municipio como el primer líder en alcanzar este logro.
Elin Acuña, del Partido Liberal, fue reelecto en el municipio de Sabá para un segundo mandato, superando a Romario Núñez, del Partido Libre, quien le seguía de cerca.
La ciudad de Tocoa tendrá nuevo alcalde: el liberal Roger Banegas, quien sucede a Adán Fúnez del Partido Libre, tras 20 años de administración municipal marcada en sus últimos años por acusaciones de asesinato.
Héctor Mendoza, actual alcalde de Trujillo, obtuvo una ventaja rotunda en el municipio. De acuerdo con información extraoficial, supera a su rival político más cercano por más de 3,000 votos.
Luis Suazo, del Partido Libre, fue electo como alcalde de Iriona, Colón, y sustituirá a Wilmer Guzmán, del Partido Nacional.
Iván Guardado, del Partido Nacional, fue electo alcalde de Bonito Oriental, en sustitución de Mario Planas, cuestionado por haber sido capturado en dos ocasiones y acusado de varios delitos.
La población de Santa Fe reafirmó su confianza en el actual alcalde Noé Ruiz al reelegirlo por quinta vez en las elecciones del pasado domingo.
Gerardo Castro, del Partido Nacional, sustituirá a Heber Flores como alcalde del municipio de Santa Rosa de Aguán.