  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Desgarradoras imágenes en velatorio de Orinson Amaya: Su madre rompió en llanto y aficionados sorprenden

Escenas de mucho dolor en el lugar donde velan los restos del presidente de Marathón.

  • 01 de diciembre de 2025 a las 19:40 -
  • Redacción
Desgarradoras imágenes en velatorio de Orinson Amaya: Su madre rompió en llanto y aficionados sorprenden
1 de 25

Escenas de dolor en el velatorio en honor a Orinson Amaya, presidente del Marathón que murió la mañana de este lunes 5 de diciembre en un centro médico de San Pedro Sula.

 Fotos Mauricio Ayala.
Desgarradoras imágenes en velatorio de Orinson Amaya: Su madre rompió en llanto y aficionados sorprenden
2 de 25

Los restos del presidente Orinson Amaya del Marathón están siendo velados en la funeraria Jardines del Recuerdo de San Pedro Sula.
Desgarradoras imágenes en velatorio de Orinson Amaya: Su madre rompió en llanto y aficionados sorprenden
3 de 25

Desde las 5 de la tarde, familiares, amistades y empleados de las empresas de Orinson Amaya llegaron a la funeraria .

Desgarradoras imágenes en velatorio de Orinson Amaya: Su madre rompió en llanto y aficionados sorprenden
4 de 25

Aficionados del Marathón viven un momento de mucho dolor por la repentina muerte de su querido presidente Orinson Amaya.

Desgarradoras imágenes en velatorio de Orinson Amaya: Su madre rompió en llanto y aficionados sorprenden
5 de 25

Rostros tristes, recuerdos de tantas alegría y conversaciones del legado que deja Orinson Amaya no han faltado en la velatoria.

Desgarradoras imágenes en velatorio de Orinson Amaya: Su madre rompió en llanto y aficionados sorprenden
6 de 25

Con el acompañamiento de sus seres más queridos, los restos de Orinson Amaya fueron trasladados a partir de las 5 de la tarde a la funeraria Jardines del Recuerdo de San Pedro Sula.
Desgarradoras imágenes en velatorio de Orinson Amaya: Su madre rompió en llanto y aficionados sorprenden
7 de 25

Desde horas muy tempranas se comenzó a contar con la presencia de diferentes aficionados, familiares y directivos.
Desgarradoras imágenes en velatorio de Orinson Amaya: Su madre rompió en llanto y aficionados sorprenden
8 de 25

El doctor Arturo Bendaña se hizo presente para darle el adiós a Orinson Amaya.

Desgarradoras imágenes en velatorio de Orinson Amaya: Su madre rompió en llanto y aficionados sorprenden
9 de 25

La plantilla de jugadores y el cuerpo técnico del Marathón se hizo presente la noche de este jueves al velatorio de su presidente Orinson Amaya.

Desgarradoras imágenes en velatorio de Orinson Amaya: Su madre rompió en llanto y aficionados sorprenden
10 de 25

El delantero argentino Nicolás Messiniti estuvo presente en la velatoria en honor al presidente Orinson Amaya.

Desgarradoras imágenes en velatorio de Orinson Amaya: Su madre rompió en llanto y aficionados sorprenden
11 de 25

El volante Alexy Vega llegó con una mascarilla puesta debido a que ha sido afectado de un resfriado.

Desgarradoras imágenes en velatorio de Orinson Amaya: Su madre rompió en llanto y aficionados sorprenden
12 de 25

Los jugadores Isaac Castillo y Pajarito Aguilera del Marathón en el velorio.

Desgarradoras imágenes en velatorio de Orinson Amaya: Su madre rompió en llanto y aficionados sorprenden
13 de 25

La sala velatoria se encuentra abarrotada ya que Orinson Amaya dejó muchas amistades.

Desgarradoras imágenes en velatorio de Orinson Amaya: Su madre rompió en llanto y aficionados sorprenden
14 de 25
Desgarradoras imágenes en velatorio de Orinson Amaya: Su madre rompió en llanto y aficionados sorprenden
15 de 25

Jugadores, medios de comunicación, más familiares y amistades de Orinson Amaya se han hecho presentes en la funeraria.

Desgarradoras imágenes en velatorio de Orinson Amaya: Su madre rompió en llanto y aficionados sorprenden
16 de 25

La barra Furia Verde del Marathón sorpendió al llegar en gran cantidad para darle una despedida como se merece a Orinson Amaya.

Desgarradoras imágenes en velatorio de Orinson Amaya: Su madre rompió en llanto y aficionados sorprenden
17 de 25

Integrantes de la barra oficial del Marathón sorprendió al dedicarle un par de cantos al presidente Orinson Amaya.

Desgarradoras imágenes en velatorio de Orinson Amaya: Su madre rompió en llanto y aficionados sorprenden
18 de 25

"No se va, el presi no se va", era uno de los cánticos de la Furia Verde en honor a Orinson Amaya.

Desgarradoras imágenes en velatorio de Orinson Amaya: Su madre rompió en llanto y aficionados sorprenden
19 de 25

Doña Estelina, madre de Orinson Amaya, se quebrantó en la funeraria.

Desgarradoras imágenes en velatorio de Orinson Amaya: Su madre rompió en llanto y aficionados sorprenden
20 de 25

La madre de Orinson Amaya lució destrozada y recibió apoyo de sus familiares y amistades.

Desgarradoras imágenes en velatorio de Orinson Amaya: Su madre rompió en llanto y aficionados sorprenden
21 de 25

La madre de Orinson Amaya rompió en llanto tras los cánticos en honor a su amado hijo.
Desgarradoras imágenes en velatorio de Orinson Amaya: Su madre rompió en llanto y aficionados sorprenden
22 de 25

Momentos de mucha tristeza se viven por la muerte de Orinson Amaya.

Desgarradoras imágenes en velatorio de Orinson Amaya: Su madre rompió en llanto y aficionados sorprenden
23 de 25

Un aficionado lució consternado tras la muerte del presidente Orinson Amaya del Marathón.

Desgarradoras imágenes en velatorio de Orinson Amaya: Su madre rompió en llanto y aficionados sorprenden
24 de 25

Un aficionado no pudo contener el llanto .

Desgarradoras imágenes en velatorio de Orinson Amaya: Su madre rompió en llanto y aficionados sorprenden
25 de 25

El alcalde Roberto Contreras, recientemente reelegido por cuatro más en San Pedro Sula, llegó a la funeraria para darle el más sentido pésame a la familia de Orinson Amaya.
Cargar más fotos