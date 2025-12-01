Desgarradoras imágenes en velatorio de Orinson Amaya: Su madre rompió en llanto y aficionados sorprenden

Escenas de dolor en el velatorio en honor a Orinson Amaya, presidente del Marathón que murió la mañana de este lunes 5 de diciembre en un centro médico de San Pedro Sula.
Los restos del presidente Orinson Amaya del Marathón están siendo velados en la funeraria Jardines del Recuerdo de San Pedro Sula.
Desde las 5 de la tarde, familiares, amistades y empleados de las empresas de Orinson Amaya llegaron a la funeraria .
Aficionados del Marathón viven un momento de mucho dolor por la repentina muerte de su querido presidente Orinson Amaya.
Rostros tristes, recuerdos de tantas alegría y conversaciones del legado que deja Orinson Amaya no han faltado en la velatoria.
Con el acompañamiento de sus seres más queridos, los restos de Orinson Amaya fueron trasladados a partir de las 5 de la tarde a la funeraria Jardines del Recuerdo de San Pedro Sula.
Desde horas muy tempranas se comenzó a contar con la presencia de diferentes aficionados, familiares y directivos.
El doctor Arturo Bendaña se hizo presente para darle el adiós a Orinson Amaya.
La plantilla de jugadores y el cuerpo técnico del Marathón se hizo presente la noche de este jueves al velatorio de su presidente Orinson Amaya.
El delantero argentino Nicolás Messiniti estuvo presente en la velatoria en honor al presidente Orinson Amaya.
El volante Alexy Vega llegó con una mascarilla puesta debido a que ha sido afectado de un resfriado.
Los jugadores Isaac Castillo y Pajarito Aguilera del Marathón en el velorio.
La sala velatoria se encuentra abarrotada ya que Orinson Amaya dejó muchas amistades.
Jugadores, medios de comunicación, más familiares y amistades de Orinson Amaya se han hecho presentes en la funeraria.
La barra Furia Verde del Marathón sorpendió al llegar en gran cantidad para darle una despedida como se merece a Orinson Amaya.
Integrantes de la barra oficial del Marathón sorprendió al dedicarle un par de cantos al presidente Orinson Amaya.
"No se va, el presi no se va", era uno de los cánticos de la Furia Verde en honor a Orinson Amaya.
Doña Estelina, madre de Orinson Amaya, se quebrantó en la funeraria.
La madre de Orinson Amaya lució destrozada y recibió apoyo de sus familiares y amistades.
La madre de Orinson Amaya rompió en llanto tras los cánticos en honor a su amado hijo.
Momentos de mucha tristeza se viven por la muerte de Orinson Amaya.
Un aficionado lució consternado tras la muerte del presidente Orinson Amaya del Marathón.
Un aficionado no pudo contener el llanto .
El alcalde Roberto Contreras, recientemente reelegido por cuatro más en San Pedro Sula, llegó a la funeraria para darle el más sentido pésame a la familia de Orinson Amaya.