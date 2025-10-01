Más de 850 mil viajan desde la Gran Central en Feriado Morazánico

San Pedro Sula

El Feriado Morazánico mueve a miles de hondureños dentro y fuera del país, y la Gran Central Metropolitana de Buses se ha convertido en el principal punto de partida para quienes buscan reencontrarse con sus familias o aprovechar los días de descanso.

Según cifras de los administradores de la terminal, más de 850 mil personas se desplazarán esta semana hacia distintos destinos, tanto nacionales como internacionales. El éxodo comenzó desde el fin de semana pasado, principalmente con empleados públicos, quienes gozaron de un feriado extendido. Desde este miércoles se sumaron trabajadores del sector privado, intensificando la movilización. La Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm) ha desplegado representantes de las 23 instituciones que la conforman para brindar seguridad en los diferentes ejes carreteros.

"Estamos trabajando con todas las unidades porque los pasajeros tienen urgencia de llegar a sus lugares de origen. Llegamos a la terminal solo a llenar los buses porque es de aprovechar los días de temporada alta, después de esta semana todo vuelve a la normalidad", explicó el transportista José Sabillón.

Destinos más concurridos

Los departamentos de Santa Bárbara, Copán, Ocotepeque y Lempira encabezan la lista de destinos más demandados. Pese al incremento de pasajeros, las empresas de transporte mantienen las tarifas habituales. “Las empresas mantienen sus frecuencias y los precios, a pesar del gran movimiento, los pasajes siguen estables, no hay incremento”, aseguró José Luis Hernández, transportista de la ruta hacia Santa Bárbara. El movimiento no solo se concentra en las terminales terrestres. El aeropuerto Ramón Villeda Morales también experimenta un crecimiento significativo. Se estima un aumento del 9.5% en el tráfico de pasajeros en lo que va del año, equivalente a 129 mil viajeros adicionales, lo que ha generado entre 5 y 6 millones de dólares en tasas aeroportuarias de enero a agosto. La terminal aérea proyecta un pico en las conexiones nacionales e internacionales en diciembre, especialmente en rutas como La Ceiba y Roatán, con un crecimiento estimado del 15 al 18% respecto al año anterior. Entre la multitud, las historias se repiten, reencuentros familiares, escapadas turísticas y visitas a pueblos natales. “Yo viajo todos los años para ver a mis padres en Santa Rosa de Copán. Es el único momento en que podemos reunirnos todos los hermanos, y aunque el viaje es largo, vale la pena”, compartió María Fernanda López, una pasajera que aguardaba en la fila de abordaje. Otro viajero, Carlos Mejía, comentó que, “aprovecho el feriado para ir a Roatán con mi familia. Ya compramos los boletos con anticipación porque en estos días se llena todo”.