La DSTU intensifica operativos en terminal y paradas de buses en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.

La Policía Nacional, a través de la División de Seguridad del Transporte Urbano (DSTU-SPS) y bajo la coordinación de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO), ha reforzado los operativos de seguridad en la Gran Terminal Metropolitana y en distintas paradas de buses de San Pedro Sula.

El objetivo principal es la prevención, disuasión y control de actividades delictivas, especialmente aquellas vinculadas con la extorsión en el transporte urbano, uno de los delitos que más afecta a conductores y pasajeros en la zona norte del país.

Los agentes realizan registros personales y de equipajes a los viajeros que se desplazan hacia diferentes puntos del país. Asimismo, verifican documentos de identidad y cotejan la información con el Sistema Nacional de Registros de Casos de Investigación (NACMIS), con el fin de identificar a personas que puedan tener órdenes de captura pendientes.

Noel Pérez, vocero regional de la Policía Nacional, manifestó que los controles no se limitan a la Gran Terminal Metropolitana. “Los registros se han extendido a múltiples paradas de buses ubicadas sobre los bulevares del norte y del sur de la ciudad, con el fin de fortalecer la seguridad en puntos de alta circulación”.

Los operativos tienen como finalidad prevenir delitos como robos, asaltos y extorsiones, y brindar confianza a quienes utilizan el transporte público a diario.

“Estos controles nos dan tranquilidad, porque sabemos que hay vigilancia y que la Policía está pendiente de nosotros”, comentó Luis Álvarez, un conductor de la ruta San Pedro Sula–Choloma.

Por su parte, María Rodríguez, usuaria frecuente de la terminal, expresó: “Viajo cada semana a Santa Bárbara y siempre me preocupa la seguridad. Me parece bien que revisen a las personas, así uno viaja con más confianza”.