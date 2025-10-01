Inflación en Honduras: así fue su comportamiento en septiembre 2025

Tegucigalpa, Honduras.

El informe del BCH señala que la inflación interanual se mantiene dentro del rango de tolerancia de mediano plazo establecido por la Autoridad Monetaria (4,0 % ± 1 punto porcentual).

La inflación interanual en Honduras durante el tercer trimestre de 2025 se situó en 4,55 % , levemente por arriba del 4,49 % registrado en el mismo período de 2024, informó este miércoles el Banco Central hondureño (BCH).

El organismo precisó que, de no haberse aplicado las medidas de subsidio estatal, la inflación habría alcanzado el 5,17 %, por lo que dichas políticas de alivio contribuyeron a moderarla en 0,62 puntos porcentuales.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) se situó en 0,41 % en septiembre, un aumento de 0,21 puntos porcentuales en comparación con agosto (0,20 %).

Este comportamiento fue impulsado principalmente por el sector transporte, que aportó 1,28 % debido al encarecimiento de los boletos aéreos internacionales y las gasolinas

El rubro de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles también tuvo un aporte significativo (0,94 %), por el aumento en los precios del alquiler y ciertos servicios de mantenimiento.

El Banco Central destacó que la inflación acumulada a septiembre llegó al 4 %, cifra superior al 3,34 % del mismo periodo del año anterior.

Por su parte, la inflación subyacente registró una tasa interanual de 5,23 %, ubicándose temporalmente por encima del rango de tolerancia de mediano plazo establecido por la Autoridad Monetaria.

Este incremento respondió, en parte, al alza de precios de alimentos industrializados, alquileres de vivienda, servicios médicos, transporte y mantenimiento del hogar, así como de bienes duraderos: vehículos, muebles y artículos de cuidado personal.