Así suena '1+1', la nueva salsa romántica de Maluma y Kany García

Bogotá.

El cantante colombiano Maluma y la puertorriqueña Kany García lanzaron este jueves su nuevo tema '1+1', una salsa romántica que invita a "vivir el amor sin complejos", informó el equipo del artista en un comunicado.

El reguetonero paisa y la cantautora ganadora de diversos Latin Grammy unieron sus voces en "una celebración de la libertad de amar y expresar el corazón sin ataduras".

Con una letra "fresca y audaz", la canción propone un juego de seducción donde se deja "la culpa fuera de la habitación" para "resolver la ecuación" del amor y el deseo, apuntó la información.

La canción, que representa la conexión cultural entre Colombia y Puerto Rico, está escrita y producida por Maluma y Kany García, cuenta con la colaboración de los compositores Rafael Arcaute, Ily Wonder, MadMusick, Jonathan Rivera y Richi López.

El videoclip, filmado en Medellín y dirigido por el fotógrafo Stillz, tiene como base la creación de una bandeja paisa, uno de los platos insignia de la gastronomía colombiana, con una energía "rápida y analógica, llena de gestos, texturas y movimientos rítmicos que hacen parte del compás musical".

"El video se sumerge en un viaje visual que celebra la cultura colombiana a través de ingredientes naturales y escenas cotidianas: desde la granja, el transporte de ingredientes, el mercado, la carnicería, hasta la cocina de Maluma, donde se prepara con humor y pasión la tradicional bandeja paisa", detalló el equipo del cantante.

Esta colaboración musical, agregó el comunicado, "es un himno a la conexión genuina, al disfrute y a vivir el romance con alegría y sin complicaciones".

"Este lanzamiento invita a sumergirnos en una experiencia musical y visual llena de sabor, pasión y autenticidad", concluyó Maluma.

Mira el video: