¡Confirmado! La leyenda del rock en español, Caifanes, vuelve al país

La legendaria banda mexicana Caifanes regresa a Honduras en 2026 con un concierto que promete ser histórico.

El grupo, pionero del rock en español, se presentará en Tegucigalpa como parte de su gira internacional, ofreciendo a los fanáticos hondureños una inmersión en su catálogo icónico.

Aunque no tiene nombre oficial, la gira celebra el legado de la banda y su conexión duradera con el público. El concierto fue confirmado en sus redes sociales y será el miércoles 2 de septiembre en el Nacional de Ingenieros Coliseum.

La gira de Caifanes 2026 inicia el 2 de febrero en San Antonio, Texas y recorrerá ciudades como California, Nueva York, Nashville, Carolina del Norte, Chicago, Houston, Barcelona y Madrid.

Después de cantar ante el público catracho, la agrupación visitará Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Colombia, Argentina, Chile y Perú.

El grupo, famoso por crear himnos como “No dejes que...”, “La célula que explota” o “Mátenme porque me muero”, está emocionado por esta nueva gira.