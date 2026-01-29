¡Confirmado! La leyenda del rock en español, Caifanes, vuelve al país

La legendaria banda mexicana Caifanes regresa a Honduras en 2026 con un concierto que promete ser histórico.
El grupo, pionero del rock en español, se presentará en Tegucigalpa como parte de su gira internacional, ofreciendo a los fanáticos hondureños una inmersión en su catálogo icónico.
Aunque no tiene nombre oficial, la gira celebra el legado de la banda y su conexión duradera con el público. El concierto fue confirmado en sus redes sociales y será el miércoles 2 de septiembre en el Nacional de Ingenieros Coliseum.
La gira de Caifanes 2026 inicia el 2 de febrero en San Antonio, Texas y recorrerá ciudades como California, Nueva York, Nashville, Carolina del Norte, Chicago, Houston, Barcelona y Madrid.
Después de cantar ante el público catracho, la agrupación visitará Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Colombia, Argentina, Chile y Perú.
El grupo, famoso por crear himnos como “No dejes que...”, “La célula que explota” o “Mátenme porque me muero”, está emocionado por esta nueva gira.
Caifanes es considerada una de las agrupaciones más influyentes y emblemáticas en la historia del rock en español. Formada en la Ciudad de México en 1987, la banda fue pieza clave del movimiento "Rock en tu idioma", fusionando géneros como el rock alternativo, el post-punk y el new wave con elementos de la cultura mexicana.
En 1995, debido a tensiones internas, principalmente entre Saúl Hernández y Alejandro Marcovich, la banda se disolvió. Poco después, Saúl y Alfonso André formaron Jaguares, proyecto que mantuvo vivo el legado musical hasta el regreso de la banda original.
En 2011, y tras 16 años de ausencia, Caifanes se reconcilió y regresó a los escenarios en el festival "Vive Latino", marcando una de las reuniones más esperadas de la industria. Desde entonces, se han mantenido activos realizando giras internacionales y lanzando sencillos esporádicos.