Capturan a cuatro presuntos integrantes de la banda “Los Pollos” por atentado contra abogada en Choluteca

La Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV), en coordinación con agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), capturó a cuatro supuestos miembros de la estructura criminal “Los Pollos”, señalados de participar en el atentado contra una profesional del derecho en la ciudad de Choluteca.

Las detenciones se realizaron durante tres allanamientos de domicilio ejecutados en distintos sectores de esa ciudad del sur del país.

Los sospechosos fueron identificados como Marlon Noé Osorio Corrales, Karen Sobeyda Rodríguez Castro y los hermanos Manuel Armando y Milka Sarahy Matamoros Castro. El Ministerio Público los acusa como presuntos coautores del delito de asesinato en su grado de ejecución de tentativa acabada, en perjuicio de la abogada, así como por asociación para delinquir.

Durante los operativos, las autoridades decomisaron varios teléfonos celulares y dos motocicletas que habrían sido utilizadas para cometer el hecho criminal.

Según las investigaciones, el ataque ocurrió el 29 de diciembre de 2025 en un bufete jurídico ubicado en el barrio El Tamarindo de Choluteca. Registros de cámaras del sistema 911 y de negocios privados captaron el momento en que los cuatro sospechosos ingresaron al lugar alrededor de las 12:11 del mediodía.

Tras ser atendidos por la abogada, Manuel Armando Matamoros Castro habría sacado un arma de fuego tipo revólver de su cintura y le disparó en dos ocasiones. Posteriormente, los implicados huyeron de la escena a bordo de motocicletas.

Las autoridades indicaron que los detenidos forman parte de la banda criminal autodenominada “Los Pollos”, dedicada presuntamente a actividades ilícitas como homicidios, tráfico de drogas, robos y otros actos delictivos, con operaciones principalmente en Choluteca y zonas aledañas.

Los imputados fueron puestos a disposición de los juzgados competentes para continuar con el proceso judicial correspondiente.