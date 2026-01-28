El robo millonario por el que declararon culpable a un policía

Tegucigalpa, Honduras

Un policía fue declarado culpable del delito de robo con fuerza e intimidación en perjuicio de un prestamista en la ciudad de San Pedro Sula, norte de Honduras. El sentenciado es Rigoberto Ramos, agente de la Policía Nacional, quien junto a dos oficiales con rango de subinspector y cuatro agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), asignados a San Pedro Sula, perpetró un asalto en la vivienda de un prestamista ubicada en la residencial Los Alpes, de esa ciudad.

La presidenta de la Sala del Tribunal de Sentencia en materia de Criminalidad, Medio Ambiente y Corrupción, que conoció la causa, detalló en el fallo que se acreditó uno de los elementos constitutivos del tipo penal de robo, debidamente probado con prueba lícita durante el juicio. "Nos permite entonces arribar a la certeza de que el señor Rigoberto Ramos sí participó en la ejecución del delito de robo con fuerza e intimidación en perjuicio del señor Hilton Velázquez. Este, con conocimiento de que los objetos sustraídos eran de ajena pertenencia, decidió ejecutar esta acción contraria a la ley", precisó la jueza. Por unanimidad de votos, el tribunal declaró la responsabilidad penal de Rigoberto Ramos como coautor de los delitos de abuso de autoridad, allanamiento de morada por funcionario público, privación de libertad agravada y falsificación de documentos públicos y mercantiles. Asimismo, fue declarado culpable del delito de robo con fuerza e intimidación, en perjuicio de la administración pública, la inviolabilidad domiciliaria de Eduardo Noé Quintanilla y Mynor Maudiel Sabillón, así como de la fe pública de Hilton Rodolfo Velázquez.