Cóctel de dinero y problemas pasionales en asesinato de ingeniera Lilian Padilla

Nuevos hallazgos han surgido en torno al asesinato de la ingeniera civil Lilian Elizabeth Padilla Martínez, ocurrido el 20 de diciembre de 2025 en San Pedro Sula, que apuntan a una posible combinación de conflictos económicos y problemas pasionales como móvil del crimen.
Las indagaciones policiales iniciales señalaban únicamente un trasfondo pasional; sin embargo, con el avance de las pesquisas han aparecido indicios de conflictos relacionados con dinero en la muerte de Lilian Padilla, según lo informado por la Policía.
De acuerdo con la hipótesis que manejan los investigadores, la ingeniera habría destinado un capital para una inversión y posteriormente lo reclamó, situación que habría generado un conflicto. Esta línea de investigación se suma a la ya conocida tesis pasional, configurando lo que las autoridades describen como un “cóctel” de motivaciones.
El crimen de la profesional universitaria ocurrió alrededor de las 11:40 am del 20 de diciembre de 2025, cuando se conducía en su camioneta Toyota Prado, último modelo, por el bulevar Villa Mackay, entre las residenciales Los Cedros y Villa Real de San Pedro Sula. La víctima fue atacada a balazos por sicarios que se desplazaban en un automóvil Honda Civic, color azul.
Las autoridades informaron que la hipótesis relacionada con una posible extorsión es la que menos se ha fortalecido hasta el momento en las indagaciones del crimen de Lilian Padilla.
En el marco de las investigaciones, el pasado 16 de enero la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado (Dipampco) capturó en San Pedro Sula a seis supuestos integrantes del Cártel del Atlántico.
Tras estas detenciones, la Policía abrió una línea de investigación para determinar si los aprehendidos serían los presuntos responsables del asesinato de la ingeniera Padilla, así como de otros dos crímenes de alto impacto registrados en diciembre de 2025 en la ciudad.
Las averiguaciones policiales establecen indicios de que los miembros del Cartel del Atlántico estarían implicados también en el asesinato del DJ Luis Fernando Velásquez Obregón (foto), ocurrido el 21 de diciembre, y del comerciante Jairo Juárez Santiago.
Jairo Juárez Santiago fue asesinado alrededor de las 2:00 pm del 23 de diciembre de 2025, cuando salía de un restaurante en el barrio Los Andes, de San Pedro Sula, junto a su familia. Los atacantes se movilizaban en una camioneta color verde.
Las autoridades aclararon que, hasta el momento, no se ha establecido que el crimen de la ingeniera Lilian Padilla y los otros dos casos estén vinculados por el mismo móvil; no obstante, las investigaciones indican que los autores materiales de los crímenes formarían parte de una misma estructura criminal.