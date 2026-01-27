Esta es la jugosa cifra de dinero que regaló Supremo en "ramo buchón" a Milagro Flores

La bella presentadora de televisión Milagro Flores recientemente arribó a sus 32 años y fue sorprendida por el tiktoker Supremo con un "ramo buchón" lleno de dinero. ¿Cuánto era la cantidad que iba en el "ramo buchón"?
Milagro Flores volvió a convertirse en tendencia en redes sociales tras celebrar su cumpleaños número 32, una fecha que no pasó desapercibida para sus seguidores ni para el mundo de la farándula nacional.
Flores fue sorprendida con un llamativo y poco convencional obsequio por parte del tiktoker Supremo, quien le regaló un denominado “ramo buchón”, una tendencia que combina arreglos florales con grandes cantidades de dinero en efectivo.
El extravagante detalle no tardó en viralizarse, luego de que imágenes y videos del regalo circularan en distintas redes sociales, despertando curiosidad y generando todo tipo de reacciones entre los internautas.
La principal interrogante entre los usuarios fue cuánto dinero contenía el ostentoso ramo, ya que a simple vista se podía observar una considerable cantidad de billetes de 500 Lempiras cuidadosamente acomodados.
Una fuente cercana al tiktoker reveló a LA PRENSA que, el “ramo buchón” entregado a Milagro Flores superaba los 30 mil lempiras, una suma que equivale a más de 1,000 dólares, cifra jugosa que muchos calificaron como excesiva.
El costoso regalo no estuvo exento de polémica y críticas, pues varios usuarios cuestionaron la ostentación del detalle.
Entre las voces críticas destacó la de la periodista Ariela Cáceres, quien se refirió al regalo con calificativos despectivos llamándolo "naco", generando aún más debate en torno al tema.
No obstante, otros seguidores de la presentadora salieron en defensa del obsequio, argumentando que se trató de un gesto personal y que cada quien es libre de celebrar como lo desee.
Supremo respondió a las críticas, defendiendo el “ramo buchón” y señalando que fue un obsequio especial para celebrar el cumpleaños de la presentadora.
Pese a las críticas, Milagro Flores posó muy feliz con su regalo y compartió varias fotografías del detalle.
Cabe señalar que, Milagro Flores es uno de los rostros más queridos de la televisión hondureña, goza de una alta popularidad en la redes sociales donde es seguida por más de un millón de personas.