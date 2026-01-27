Quinton Aaron está en estado crítico tras accidente y su familia pide ayuda

El actor Quinton Aaron, conocido mundialmente por interpretar a Michael Oher en la película ganadora del Óscar Un Sueño Posible (The Blind Side, 2009), atraviesa uno de los momentos más delicados de su vida tras ser hospitalizado en estado crítico.
Aaron, de 41 años, sufrió un colapso repentino en su domicilio de Atlanta, donde se desplomó luego de experimentar un fuerte dolor en el cuello, lo que lo dejó inconsciente y con severas complicaciones físicas, según reportes cercanos a la familia. Según, TMZ, Margarita esposa de Aaron les informó que el actor tiene una infección en la sangre y los médicos todavía están realizando una serie de pruebas para determinar el origen del problema.
Margarita cuenta que su esposo se despertó una mañana dolorido pero pensó que era por haber dormido mal... unos días después, con dolor todavía en el cuello y la espalda, subió las escaleras cuando perdió la sensibilidad en las piernas. La esposa de Quinton, que es enfermera titulada, dice que corrió a su lado y lo ayudó a subir las escaleras... él se acostó y ella llamó al 911... mientras él entraba y salía de la conciencia en su camino al hospital, donde los médicos recomendaron soporte vital.
La esposa de Quinton, que es enfermera titulada, dice que corrió a su lado y lo ayudó a subir las escaleras... él se acostó y ella llamó al 911... mientras él entraba y salía de la conciencia en su camino al hospital, donde los médicos recomendaron soporte vital. Desde entonces, permanece intubado y conectado a un respirador, bajo estricta supervisión médica, mientras los especialistas trabajan para estabilizarlo.
La noticia ha generado conmoción entre sus seguidores y en la industria del entretenimiento, ya que Aaron había mantenido una carrera activa en cine y televisión desde su salto a la fama en 2009.
Ante los elevados costos de hospitalización y tratamiento, su familia decidió abrir una campaña de recaudación de fondos en la plataforma GoFundMe para cubrir los gastos médicos.
La campaña busca movilizar tanto a sus seguidores como a la comunidad artística, apelando a la solidaridad de quienes recuerdan su inspiradora actuación en Un Sueño Posible.
El caso de Aaron pone de relieve la vulnerabilidad de muchos actores que, pese a haber alcanzado notoriedad pública, enfrentan dificultades económicas ante emergencias médicas de gran magnitud.
Quinton Aaron logró una transformación física impresionante al lograr perder más de 90 kilos (200 libras) en los últimos años gracias a cambios en su alimentación y estilo de vida, sin recurrir a medicamentos como Ozempic. Llegó a pesar cerca de 260 kilos (aprox. 559 libras).
Se encuentra alrededor de los 168 kilos (375 libras), con la meta de bajar hasta los 145 kilos (320 libras). Para lograr la pérdida de peso, eliminó alimentos como chocolates y pan, que habían sido parte de su dieta durante la pandemia. Adoptó una dieta cetogénica y un régimen más disciplinado de alimentación. Y no utilizó medicamentos para bajar de peso; intentó Ozempic, pero tuvo una reacción alérgica y decidió dejarlo. Sus fans esperan su pronta recuperación.