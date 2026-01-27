Quinton Aaron está en estado crítico tras accidente y su familia pide ayuda

Margarita cuenta que su esposo se despertó una mañana dolorido pero pensó que era por haber dormido mal... unos días después, con dolor todavía en el cuello y la espalda, subió las escaleras cuando perdió la sensibilidad en las piernas. La esposa de Quinton, que es enfermera titulada, dice que corrió a su lado y lo ayudó a subir las escaleras... él se acostó y ella llamó al 911... mientras él entraba y salía de la conciencia en su camino al hospital, donde los médicos recomendaron soporte vital.