De un prestamista son los L14 millones sustraídos por policías

El denunciante, en un medio de comunicación, relató que su casa fue allanada el 29 de diciembre a las 5:40 am, “me requirieron a dos colaboradores de la empresa, yo soy un prestamista no bancario constituido con todos mis permisos de operaciones en regla, pago mis impuestos al Estado. Todos los días salgo a las 5:00 am para Choloma, porque yo atiendo lo que son maquilas, para justificar mi dinero tengo documentación de sobra. Los tenemos identificados en los videos”.

El ofendido ha pedido protección a los Derechos Humanos para su familia y colaboradores, quienes fueron acusados, pero luego quedaron libres en audiencia inicial porque las pruebas acusatorias eran falsas.