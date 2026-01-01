  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Sucesos

Identifican a los cuatro miembros de familia que murió en brutal accidente en Copán

La familia era originaria de Florida, Copán, y se transportaba en una motocicleta que impactó con un vehículo tipo camión perdiendo la vida de manera inmediata.

Identifican a los cuatro miembros de familia que murió en brutal accidente en Copán
1 de 10

Autorides identificaron a la familia que murió este 1 de enero en un brutal accidente en Nueva Arcadia Copán, zona occidente de Honduras.
Identifican a los cuatro miembros de familia que murió en brutal accidente en Copán
2 de 10

La familia originaria de Florida Copán se conducía en una motocicleta e impactó con un vehículo tipo camión perdiendo la vida de manera inmediata.
Identifican a los cuatro miembros de familia que murió en brutal accidente en Copán
3 de 10

Familiares que llegaron a la escena del accidente identificaron a las víctimas como Merari Yeseli Arita Ceballos, de 28 años, originaria del municipio de Florida, Copán, y residente en la comunidad de Santa Luz, Nueva Arcadia; y Elmer Armando Arita Ceballos, de 23 años, hermano de Merari, originario y residente de la comunidad de Las Brisas, Florida.
Identifican a los cuatro miembros de familia que murió en brutal accidente en Copán
4 de 10

Asimismo, en el trágico hecho perdieron la vida los menores Axel Daniel Guevara Arita, de 6 años, y Dilan Oveniel Guevara Arita, de 3 años, ambos hijos de Merari Yeseli Arita Ceballos.
Identifican a los cuatro miembros de familia que murió en brutal accidente en Copán
5 de 10

El trágico accidente de tránsito se registró en la carretera internacional CA-4, a la altura del sector de Chalmeca, municipio de Nueva Arcadia, Copán.
Identifican a los cuatro miembros de familia que murió en brutal accidente en Copán
6 de 10

Los cuerpos de los hermanos Elmer y Merari e hijos de la fémina quedaron tendidos sobre la carretera, generando escenas de dolor entre las personas que transitaban por el sector.
Identifican a los cuatro miembros de familia que murió en brutal accidente en Copán
7 de 10

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para acordonar la escena y controlar el tráfico, mientras se notificaba a las autoridades correspondientes.
Identifican a los cuatro miembros de familia que murió en brutal accidente en Copán
8 de 10

Las autoridades de tránsito iniciaron las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente y establecer responsabilidades.
Identifican a los cuatro miembros de familia que murió en brutal accidente en Copán
9 de 10

Este hecho enluta a una familia copaneca y vuelve a evidenciar los riesgos del transporte en motocicleta en las carreteras del país.
Identifican a los cuatro miembros de familia que murió en brutal accidente en Copán
10 de 10

A la escena del accidente arribó personal de Medicina Forense para realizar el levantamiento de los cuerpos para realizar el debido procedimiento legal.
Cargar más fotos