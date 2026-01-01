Identifican a los cuatro miembros de familia que murió en brutal accidente en Copán

Familiares que llegaron a la escena del accidente identificaron a las víctimas como Merari Yeseli Arita Ceballos, de 28 años, originaria del municipio de Florida, Copán, y residente en la comunidad de Santa Luz, Nueva Arcadia; y Elmer Armando Arita Ceballos, de 23 años, hermano de Merari, originario y residente de la comunidad de Las Brisas, Florida.