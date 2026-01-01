Identifican a los cuatro miembros de familia que murió en brutal accidente en Copán

Autorides identificaron a la familia que murió este 1 de enero en un brutal accidente en Nueva Arcadia Copán, zona occidente de Honduras.
La familia originaria de Florida Copán se conducía en una motocicleta e impactó con un vehículo tipo camión perdiendo la vida de manera inmediata.
Familiares que llegaron a la escena del accidente identificaron a las víctimas como Merari Yeseli Arita Ceballos, de 28 años, originaria del municipio de Florida, Copán, y residente en la comunidad de Santa Luz, Nueva Arcadia; y Elmer Armando Arita Ceballos, de 23 años, hermano de Merari, originario y residente de la comunidad de Las Brisas, Florida.
Asimismo, en el trágico hecho perdieron la vida los menores Axel Daniel Guevara Arita, de 6 años, y Dilan Oveniel Guevara Arita, de 3 años, ambos hijos de Merari Yeseli Arita Ceballos.
El trágico accidente de tránsito se registró en la carretera internacional CA-4, a la altura del sector de Chalmeca, municipio de Nueva Arcadia, Copán.
Los cuerpos de los hermanos Elmer y Merari e hijos de la fémina quedaron tendidos sobre la carretera, generando escenas de dolor entre las personas que transitaban por el sector.
Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para acordonar la escena y controlar el tráfico, mientras se notificaba a las autoridades correspondientes.
Las autoridades de tránsito iniciaron las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente y establecer responsabilidades.
Este hecho enluta a una familia copaneca y vuelve a evidenciar los riesgos del transporte en motocicleta en las carreteras del país.
A la escena del accidente arribó personal de Medicina Forense para realizar el levantamiento de los cuerpos para realizar el debido procedimiento legal.