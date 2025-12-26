La nueva tendencia en la moda: el estampado 'Bambi'

España

Cansados de los estampados felinos como el de leopardo, lince, serpiente, cebra o vaca, el pelaje de cervatillo se cuela en la moda y se convierte en una obsesión gracias a sus tonos marrones salpicados con un moteado blanco. Cuando en las pasarelas se ha dado una tregua al estampado animal, la red social TikTok se ha activado y ha puesto en el radar el 'bambi print', una alternativa a los estampados felinos más habituales, que se caracteriza por emular la piel de los ciervos y corzos jóvenes.

Este motivo, bautizado en inglés como 'deer print' o 'fawn print' se presenta como una de las próximas tendencias de 2026 y se caracteriza por pequeñas pintas blancas sobre una base marrón. Una propuesta atemporal y sofisticada, a la par que versátil, que convive con el nuevo minimalismo que proponen diseñadores y firmas como Brandon Maxwell, David Koma, Tory Burch, Ganni, Bershka, Parfois o Stradivarius. El estampado cérvido ya está circulando y ha empezado a instalarse en abrigos de pelo sintético, faldas, vestidos fluidos, cazadoras, blusas, pantaloncitos cortos, cazadoras e infinidad de complementos, desde cinturones a bolsos pasando por zapatos de tipo mocasín o bailarinas, e incluso en botas de caña alta. Boletín Amiga Recibe los mejores consejos de belleza, tendencias y rutinas de cuidado personal. Mantente radiante y saludable. ¡Descubre más y embellece tu día!.

Pero esta tendencia no se queda solo ahí, también se extiende al maquillaje. Los más complejos incluyen el moteado blanco sobre frente y mejillas y los más sencillos propone una mirada luminosa y unas pestañas infinitas.