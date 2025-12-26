  1. Inicio
  2. · Amiga

La nueva tendencia en la moda: el estampado 'Bambi'

La red social TikTok se ha activado y ha puesto en el radar el 'bambi print', una alternativa a los estampados felino

  • Actualizado: 26 de diciembre de 2025 a las 15:03 -
  • Agencia EFE
La nueva tendencia en la moda: el estampado 'Bambi'

Cazadora de pelo sintético que recrea el pelo de los cervatillos.

Imagen cedida por Bershka/EFE
España

Cansados de los estampados felinos como el de leopardo, lince, serpiente, cebra o vaca, el pelaje de cervatillo se cuela en la moda y se convierte en una obsesión gracias a sus tonos marrones salpicados con un moteado blanco.

Cuando en las pasarelas se ha dado una tregua al estampado animal, la red social TikTok se ha activado y ha puesto en el radar el 'bambi print', una alternativa a los estampados felinos más habituales, que se caracteriza por emular la piel de los ciervos y corzos jóvenes.

¿Cuál es la tendencia de la moda para el 2026?

Este motivo, bautizado en inglés como 'deer print' o 'fawn print' se presenta como una de las próximas tendencias de 2026 y se caracteriza por pequeñas pintas blancas sobre una base marrón.

Una propuesta atemporal y sofisticada, a la par que versátil, que convive con el nuevo minimalismo que proponen diseñadores y firmas como Brandon Maxwell, David Koma, Tory Burch, Ganni, Bershka, Parfois o Stradivarius.

El estampado cérvido ya está circulando y ha empezado a instalarse en abrigos de pelo sintético, faldas, vestidos fluidos, cazadoras, blusas, pantaloncitos cortos, cazadoras e infinidad de complementos, desde cinturones a bolsos pasando por zapatos de tipo mocasín o bailarinas, e incluso en botas de caña alta.

Manoletinas (zapato plano tipo bailarina) con el estampado Bambi.

Manoletinas (zapato plano tipo bailarina) con el estampado Bambi.

 (Imagen cedida por la firma Parfois/EFE)

Pero esta tendencia no se queda solo ahí, también se extiende al maquillaje. Los más complejos incluyen el moteado blanco sobre frente y mejillas y los más sencillos propone una mirada luminosa y unas pestañas infinitas.

Un maquillaje que puso de moda Audrey Hepburn, de la mano de su maquillador de cabecera, Alberto De Rossi, que hizo de sus ojos un hito marcando la línea de las pestañas y alargándolas.

De Rossi lo bautizó como 'ojos de cervatillo', un estilo que tiene su orígenes en un ciervo real, 'Pippin', que la actriz acogió en su casa para fortalecer el vínculo entre ambos durante el rodaje de la película 'Green Mansions' (1959).

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias