¿Cuál es la tendencia de la moda para el 2026?

La moda vive un 'revival', en el mejor sentido de la palabra, todo vuelve; en lugar de revolución se ha impuesto la contrarrevolución, son los detalles lo que cambian todo, de un bolso a un cinturón o unos zapatos, sin olvidar las joyas. Los complementos dejaron de ser un accesorio para convertirse en protagonistas por derecho propio.

"Cada vez invertimos más en ellos porque son los que ofrecen que una misma prenda luzca diferente sin gastar mucho dinero", explica a EFE Valentina Suárez-Zuloaga, CEO de la plataforma de moda Es Fascinante. Una estrategia que es evidente en las grandes casas de moda, que realzan con los complementos "looks más sencillos", porque saben que es a través de ellos "la mejor manera de atraer clientes nuevos", que comienzan a establecer una relación con la casa con piezas más accesibles. "Creo que hay una tendencia a pensar que lo que funcionó hace 50 o 60 años lo sigue haciendo", detalla Suáez-Zuloaga. Boletín Amiga Recibe los mejores consejos de belleza, tendencias y rutinas de cuidado personal. Mantente radiante y saludable. ¡Descubre más y embellece tu día!.

Contrarrevolución o renovación

"Hay renovación, no tanta experimentación", asegura Suárez-Zuloaga, directora creativa de MBFWMadrid, la semana de la moda de Madrid, después de lo visto en las pasarelas para la próxima primavera-verano 2026. El mundo de la moda experimentó una revolución en los últimos meses con el cambio de directores creativos en Dior, Loewe, Chanel o Versace; una metamorfosis que busca un camino propio y que en algunos casos sirvió para revisitar el archivo de las grandes firmas. En las propuestas que presentaron para los primeros meses de 2026 no faltan las chaquetas armadas y con hombreras, las faldas asimétricas y los tonos intensos como el amarillo o el rosa y con el 'Cloud Dancer', el blanco neutro que ha marcado Pantone como color del año. Suárez-Zuloaga se confiesa fascinada con el formato presentado por Chanel, que a diferencia de mantener un hilo conductor con patrones o estampados, presentó piezas "con mezclas poco convencionales para todo tipo de mujeres", con una gama cromática que se adapta a todos los públicos y edades.

Lo clásico nunca pasa de moda