Cloud Dancer: el blanco elegido por Pantone como Color del Año 2026

Captar el espíritu cultural y las tendencias del año entrante es una tarea compleja. Sin embargo, cada año el Pantone Color Institute elige un color para reflejar precisamente eso. En esta ocasión seleccionó un tono de blanco, Cloud Dancer, como su Color del Año 2026.

El instituto, considerado una autoridad en materia de color, previsión de tendencias y asesoramiento a marcas, describió el tono como “un blanco ondulado y equilibrado imbuido de una sensación de serenidad”.

A medida que la tecnología adquiere mayor presencia en la vida cotidiana, Cloud Dancer representa una “influencia tranquilizadora en una sociedad frenética, redescubriendo el valor de la consideración mesurada y la reflexión tranquila”, dijo a CNN Leatrice Eiseman, directora ejecutiva del instituto.

El color “está asociado con nuevos comienzos” y “significa nuestro deseo de un nuevo comienzo”, añadió Eiseman.

Para el equipo de expertos del instituto, todo se observa a través de la lente del color. Por ello, desde 1999 el programa busca “destacar cómo lo que ocurre en nuestra macrocultura en un momento dado se expresa a través del lenguaje del color”, declaró a CNN Laurie Pressman, vicepresidenta del instituto.

Para elegir el color del año, analizan cuidadosamente referencias culturales, políticas y de estilo; determinan una familia cromática y luego seleccionan el tono preciso, prestando especial atención a su nombre.

“El nombre del color es crucial. Cuando escuchas un nombre que describe un color, inmediatamente evocas una imagen”, explicó Pressman.

Este tono de blanco, con su “equilibrio entre matices fríos y cálidos”, fue elegido cuidadosamente, añadió. “Si hubiéramos optado por un blanco ópticamente más brillante, no solo le restaría la sensación natural, la honestidad y la autenticidad que buscamos... sino que casi habla de esterilidad y aislacionismo, porque es frío”.

Aunque los distintos tonos de blanco han sido omnipresentes en la moda desde hace años, Cloud Dancer encarna de manera particular siluetas onduladas y telas naturales, como las plumas, dijo Eiseman.

Algunas de estas tendencias ya son visibles. La Gala del Met de este año presentó abundantes plumas, incluida la memorable cola de 5,5 metros del vestido blanco de Diana Ross. El vestido de Louis Vuitton que lució Emma Stone en el Festival de Cine de Venecia incluyó un dobladillo abullonado, mientras que la cantautora Rosalía optó por diseños vaporosos, limpios y blancos durante la promoción de su álbum “Lux” el mes pasado. En diseño de interiores, Eiseman describe a Cloud Dancer como “claridad sin frialdad, estructura sin severidad”, una tonalidad que combina bien con materiales naturales como la madera y la piedra.

Las selecciones anteriores del Color del Año incluyeron Mocha Mousse en 2025 —“un marrón suave con una calidez sensorial y reconfortante”— y Peach Fuzz en 2024, “un tono ligero y afrutado que evoca paz y serenidad”.