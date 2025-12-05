Lili Estefan sobre Miss Universo: “Se ha convertido en un concurso de quinta”

La reconocida presentadora cubana Lili Estefan lanzó fuertes críticas contra la organización de Miss Universo 2025, calificando el certamen como un “concurso de quinta” y denunciando el maltrato y abandono que habrían sufrido varias delegadas durante la competencia celebrada en Tailandia.
El pasado 21 de noviembre, la mexicana Fátima Bosch fue coronada como la nueva Miss Universo en la 74ª edición del concurso. Sin embargo, la celebración se vio empañada por una serie de polémicas que incluyen demandas legales y acusaciones de irregularidades en la logística del evento.
Durante su programa El Gordo y la Flaca, Estefan expresó su indignación:
“Miss Universo se ha convertido en un concurso de quinta. Las delegadas fueron descuidadas y abandonadas, algo inaceptable en un certamen de esta magnitud”, afirmó la conductora.
La crítica de Estefan tiene un componente personal, ya que su hija, Lina Luaces, participó representando a Cuba. Según la presentadora, la experiencia de su hija le permitió observar de cerca las deficiencias en la organización y el trato hacia las concursantes.
Asimismo, indicó que lejos quedaron los certamen de hace décadas atrás, donde todo era elegancia y respeto.
“No pienso en otra plataforma que pueda representar lo que representaba hasta hace poco un Miss Universo. Y es una lástima muy grande que esta credibilidad que había a través de 73 años... Porque este no es mi primer Miss Universo. Mi primero fue en 1988, que acompañé a un jurado durante una semana y eso era increíble cómo te recibía el gobierno. Todo era una elegancia, era otro tipo de concurso”, agregó.
Las declaraciones han generado un intenso debate en redes sociales y medios de comunicación. Mientras algunos respaldan la postura de Estefan y consideran que el concurso atraviesa una crisis de credibilidad, otros opinan que sus palabras podrían estar influenciadas por la participación de su hija.