Construirán túnel para reducir congestionamiento vial en Armenta

Hablar del sector noroeste de la capital industrial es sinónimo de crecimiento, plusvalía, desarrollo y también congestionamiento vial.
La demanda de servicios como agua, energía y recolección de basura generada por las urbanizaciones, plazas comerciales y desarrollos se han incrementado y seguirá aumentando, pues el sector se ha convertido en un atractivo para los sampedranos y foráneos.
Vivir en ese sector no es barato, hay urbanizaciones donde las viviendas cuestan arriba de 10 millones de lempiras y las cuotas son en dólares, todo depende si la casa tiene vista al Merendón o la colonia tiene otras amenidades, explican los especialistas en bienes raíces.
La cantidad de carros que generan estos desarrollos es grande y actualmente pasan diariamente por el bulevar Mackey y el de Armenta unos 20 mil carros diarios, según estimaciones de las autoridades municipales.
Prácticamente, es una vía de alivio del bulevar de norte, pero también la vía de acceso a decenas de colonias, centros educativos, comercios y otros desarrollos.
En el bulevar Armenta, desde la rotonda donde finaliza el Mackey hasta el bulevar del norte, existen algunos puntos críticos, unos más que otros.
El cruce hacia El Barrial es uno de ellos donde la precaución es clave, pues siempre se registran colisiones. Pero, el de mayor problema y que genera congestionamiento a toda hora por el número de carros, pero también por el irrespeto de los conductores que se saltan las medianas.
Ante este panorama, las autoridades municipales buscan una opción para dar fluidez al tráfico en ese bulevar y en todo el noroeste donde hay dos universidades, escuelas y un centro comercial, a esto se suman las colonias y nuevos desarrollos.
Un túnel para reducir el congestionamiento
El alcalde Roberto Contreras supervisó la zona y anunció él inició de los trabajos de diseño y preparación de bases de licitación para la construcción de un túnel en el bulevar Armenta específicamente en la intersección con el bulevar del norte y el puente del Río Blanco en las cercanías de la Universidad Tecnológica de Honduras, UTH.
Este proyecto busca dar solución a uno de los puntos más críticos de la ciudad en materia de movilidad, debido a la alta afluencia de vehículos en ese sector.
Contreras explicó que el problema en esta zona es el congestionamiento y los carros entre 20 y 30 minutos para avanzar por el embudo que se forma en ese cruce de los carros que vienen de Armenta y toman el puente, otros van rumbo al bulevar del norte y viceversa.
La solución encontrada es la construcción de un túnel que dará salida a los carros que vienen de Armenta y necesitan tomar el puente de Río Blanco por bajo.
De esa forma, los carros que van del norte hacia Armenta, UTH, UNITEC, Altara, Jaraguá, Escuela Franciscana, Ciudad Maya y otras lo harán por encima del túnel.
“Descongestionaremos por lo menos 20 mil vehículos diarios, con una inversión aproximada de entre 18 y 25 millones de lempiras, fondos cien por ciento municipales”, señaló el alcalde Contreras.
Matriz de inversión
Esta obra forma parte de los proyectos a desarrollarse en el 2026 y se reafirma el compromiso con el desarrollo de San Pedro Sula, destacando que los próximos cuatro años representarán más desafíos y trabajo.
Por su parte, Luis Beltran, gerente de infraestructura municipal, detalló que es uno de los puntos más críticos en ese bulevar de Armenta.
“”Los carros que vienen del sector de Armenta, Altara quieren bajar al puente y ese cruce provoca congestionamiento en todo el bulevar", detalló el gerente de infraestructura.
El túnel servirá para que los carros que vengan de Armenta salgan debajo del puente y los que van lo hagan por encima, indicó.
El funcionario indicó que el estudio ya se inició, como menciona el alcalde, y se finalizará en enero. Entre febrero y marzo se llamará a licitación pública para comenzar a construirlo en abril a un costo entre L20 a L25 millones.
Para el ingeniero, Osmín Bautista, es importante buscar soluciones viales prácticas y en esta zona son necesarias, pues hay crecimiento de parque vehicular.
“Será interesante conocer el diseño y la explicación de como funcionará se escucha como una solución verdadera”, indicó Bautista.