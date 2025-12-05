Construirán túnel para reducir congestionamiento vial en Armenta

San Pedro Sula, Honduras

Hablar del sector noroeste de la capital industrial es sinónimo de crecimiento, plusvalía, desarrollo y también congestionamiento vial.

La demanda de servicios como agua, energía y recolección de basura generada por las urbanizaciones, plazas comerciales y desarrollos se han incrementado y seguirá aumentando, pues el sector se ha convertido en un atractivo para los sampedranos y foráneos.

Vivir en ese sector no es barato, hay urbanizaciones donde las viviendas cuestan arriba de 10 millones de lempiras y las cuotas son en dólares, todo depende si la casa tiene vista al Merendón o la colonia tiene otras amenidades, explican los especialistas en bienes raíces.

La cantidad de carros que generan estos desarrollos es grande y actualmente pasan diariamente por el bulevar Mackey y el de Armenta unos 20 mil carros diarios, según estimaciones de las autoridades municipales.

Prácticamente, es una vía de alivio del bulevar de norte, pero también la vía de acceso a decenas de colonias, centros educativos, comercios y otros desarrollos.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

En el bulevar Armenta, desde la rotonda donde finaliza el Mackey hasta el bulevar del norte, existen algunos puntos críticos, unos más que otros.

El cruce hacia El Barrial es uno de ellos donde la precaución es clave, pues siempre se registran colisiones. Pero, el de mayor problema y que genera congestionamiento a toda hora por el número de carros, pero también por el irrespeto de los conductores que se saltan las medianas.