Nuevos incrementos en el precio de carnes y verduras en los mercados de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.

Los incrementos en los precios de los productos de la canasta básica continúan generando preocupación entre consumidores y comerciantes de los principales mercados en San Pedro Sula. Desde esta semana se confirmó un nuevo aumento en varios productos básicos, uno de los grandes impactos es el aumento en el precio de la carne de pollo, así como en sus derivados, mientras que la carne de res enfrenta una fuerte escasez que ha provocado alzas significativas en su valor.

A pesar de que el Gobierno anunció la prórroga de los subsidios a la energía eléctrica y a los combustibles hasta el 30 de abril de 2026, como parte de una medida extraordinaria de carácter económico y social orientada a proteger el poder adquisitivo de los hogares hondureños, los incrementos continúan registrándose en varios productos de la canasta básica, generando preocupación entre los consumidores sampedranos. Edwin Ferrufino, comerciante del mercado Dandy, explicó que el sector viene enfrentando constantes variaciones en los precios desde hace varias semanas, “los incrementos no paran, desde el lunes nos notificaron que la libra de pollo subió un lempira y los derivados, como las alitas y los menudos, hasta dos lempiras, esto ha sido un vaivén: suben, bajan, se estabilizan y vuelven a subir”, señaló. Ferrufino detalló que actualmente la libra de carne de pollo cuesta 32 lempiras si se compra por cesta y 34 lempiras al detalle, mientras que la libra de menudo se cotiza en 26 lempiras. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. En el caso de la carne de res, aseguró que la situación es aún más complicada debido a la escasez, “estamos cerca de un incremento de siete lempiras por libra en la carne de res, y no hay suficiente producto”, afirmó.

Inestabilidad de precios

Otros comerciantes del mercado coincidieron en que la inestabilidad de precios está afectando las ventas. Marta López, vendedora de carnes desde hace más de 15 años, manifestó que los clientes cada vez compran menos, “antes la gente llevaba dos o tres libras, ahora solo media libra o una. Todo está caro y nosotros quedamos en medio, porque el cliente cree que uno sube el precio”, expresó. Por su parte, Carlos Mejía, comerciante de abarrotes, indicó que aunque algunos productos como el aceite y los huevos se han mantenido relativamente estables, el impacto de los aumentos en carnes se siente en todo el mercado, “cuando sube el pollo y la carne de res, el cliente se restringe y deja de comprar otros productos”, explicó. Rosa Hernández, ama de casa, lamentó que cada semana el presupuesto no le alcance, “uno viene con el dinero contado y cuando pregunta el precio ya subió otra vez. El menudo era lo más barato y ahora ni eso”, dijo.

De igual forma, José Ramírez, cliente frecuente del mercado, aseguró que la situación es preocupante, “los salarios no suben, el trabajo escasea y la comida cada día está más cara, ya no podremos vivir”, agregó. Comerciantes del mercado Dandy advierten que, de no estabilizarse los precios y mejorar el abastecimiento, la situación podría agravarse en las próximas semanas, afectando directamente a la economía de las familias hondureñas, especialmente a las de menores ingresos. Las asociaciones de comerciantes aseguran que los constantes ajustes en los precios no solo afectan a los consumidores, sino también a los vendedores, quienes deben enfrentar reclamos diarios por parte de la población. “La gente piensa que nosotros somos los que subimos los precios, pero todo viene desde los proveedores, nosotros solo trasladamos el costo para no trabajar a pérdida”, explicó Ferrufino. Ricardo Andino, locatario del mercado El Rápido, confirmó el incremento en el precio del pollo y sus derivados. Según explicó, desde hace aproximadamente una semana el pollo fresco entero aumentó un lempira por libra, pasando de 34 a 35 lempiras. Asimismo, los productos derivados como la pechuga huesada, alitas y pechuga con ala registraron un alza de dos lempiras, subiendo de 70 a 72 lempiras por libra. Andino indicó que la carne de res para bistec, asar o fajitas se mantiene en 90 lempiras la libra, garantizando calidad acorde al precio. La carne de cerdo se vende a 63 lempiras la libra, el tajo de cerdo a 70 lempiras y las costillas de cerdo criollo también a 70 lempiras la libra, precios que se han sostenido desde finales del año pasado, pero hay escasez en la carne de res. Finalmente, Andino expresó su esperanza de que el reciente aumento en el pollo no continúe afectando la economía de los consumidores. “Esperamos que este incremento se mantenga y no siga subiendo, los precios de la canasta básica dependen del costo de la energía, la logística y los impuestos; mientras estos factores se mantengan estables,, concluyó. Asimismo, pequeños comerciantes indicaron que la escasez de carne de res estaría relacionada con factores como la reducción en el suministro de ganado y los altos costos de producción, lo que encarece el producto desde su origen. Esta situación ha provocado que algunos puestos limiten la cantidad de carne que venden por cliente, con el fin de garantizar abastecimiento durante el día. En cuanto al consumo, varios vendedores confirmaron que muchas familias están optando por sustituir la carne de res por pollo o menudos; sin embargo, con los recientes incrementos, incluso estas opciones consideradas más económicas se están volviendo inaccesibles para los hogares de bajos ingresos. “Antes el menudo era la alternativa, ahora ya no alcanza ni para eso”, comentó una comerciante. Los compradores, por su parte, pidieron mayor supervisión por parte de las autoridades para evitar especulación y garantizar precios justos. Algunos señalaron que sería necesario reforzar los controles en la cadena de distribución, ya que los aumentos semanales generan desconfianza y complican la planificación del gasto familiar.

Aumenta el precio de las verduras

Mario Cruz, comerciante del mercado Dandy, explicó que el aumento en algunos productos obedece a la alta demanda registrada en estos días, especialmente por la preparación de sopas. “Normalmente estos productos se vendían a 15 lempiras, pero ahora han subido a 20 lempiras la unidad, es decir, un incremento de cinco lempiras”, detalló.

Indicó que otros productos se mantienen estables en sus precios, como el patastillo verde, el chapín y el hondureño, los cuales continúan vendiéndose a 20 lempiras la unidad. En el caso del tomate, señaló que tuvo un ajuste reciente al pasar de 15 a 18 lempiras, registrando un aumento de tres lempiras.

Cruz agregó que la cebolla se mantiene entre 16 y 18 lempiras, mientras que la zanahoria, dependiendo de su calidad, oscila entre 13 y 15 lempiras. La docena de limón continúa a 30 lempiras y el pepino, que ya había incrementado la semana pasada, se mantiene en 12 lempiras la libra.

