Así vive Landon Donovan tras su retiro: el proyecto que lanzará y su vida a los 44 años

Landon Donovan se retiró del fútbol profesional defendiendo los colores del club mexicano Club León y, años después, volvió a generar debate al lanzar un duro mensaje dirigido a la afición azteca de cara a la FIFA World Cup 2026. Mientras el torneo se acerca, el recordado “Capitán América” también disfruta de una nueva etapa de su vida lejos de las canchas.
Considerado por muchos como el mejor futbolista en la historia de United States men's national soccer team, Donovan fue la gran figura que impulsó la popularidad del fútbol en Estados Unidos durante la primera década del siglo XXI.
Además, el exmediocampista comparte el récord de máximo goleador histórico de la selección estadounidense con su excompañero Clint Dempsey. Ambos alcanzaron la cifra de 57 goles, aunque Donovan lo consiguió en 157 partidos internacionales, consolidando así una de las trayectorias más destacadas en la historia del fútbol de Estados Unidos.
Además, es una leyenda de la Major League Soccer tras ganar seis títulos: dos con San Jose Earthquakes y cuatro con el LA Galaxy. También conquistó el premio al 'Jugador Más Valioso' (MVP) de la liga que lleva su nombre en su honor.
Donovan es el máximo goleador histórico de la Copa Oro de la Concacaf con 18 anotaciones y el estadounidense con más tantos en los Mundiales (cinco dianas en tres ediciones).
El exdelantero inició su carrera profesional con el Bayer Leverkusen con apenas 17 años, y luego vistió las camisetas del San Jose Earthquakes, LA Galaxy, Bayern Múnich, Everton y tuvo un breve paso por México con el Club León antes de ponerle fin a su exitosa trayectoria en 2019.
¿Qué ha sido del histórico Landon Donovan desde entonces? Tras confirmar su retiro, el exjugador de 44 años firmó con el San Diego Sockers para experimentar una corta etapa en el fútbol sala, y más tarde cofundó el San Diego Loyal, donde ejerció como entrenador hasta 2022 antes que el equipo cesara operaciones.
En el segundo semestre de 2024, Donovan se desempeñó como técnico interino del San Diego Wave FC en la liga femenina de Estados Unidos (NWSL).
Y, actualmente, Landon figura como asesor del Lincoln City FC, club de la tercera división inglesa. En febrero de 2024, participó en el podcast oficial del equipo donde reafirmó su compromiso de ayudar a la institución a ser sostenible y alcanzar el ascenso a la Championship.
Su función principal es trabajar con la junta directiva para expandir la red y las relaciones del Lincoln City FC, especialmente en Norteamérica. Bajo su influencia, dicho equipo estableció una asociación con el ahora extinto San Diego Loyal (club que él cofundó) para colaborar en iniciativas comunitarias y de mercadeo.
También trabaja como analista para cadenas como FOX Sports. De hecho, en 2024 fue objeto de burlas y críticas en las redes sociales por la imagen que dejó ver durante una transmisión en directo de la Eurocopa.
Aquello le dolió a un Landon Donovan que decidió cambiar de look y en 2025 sorprendió a sus miles de seguidores al colocarse una prótesis capilar de alta calidad. Explicó que, tras fallar los trasplantes, prefirió esta opción antes que raparse por completo, y todo lo documentó en su perfil de Instagram y Facebook.
Ahora luce una cabellera mucho más densa y rejuvenecida. Él mismo ha declarado que se siente "muy feliz" con su nuevo estilo, aunque todavía se está acostumbrando a verse así después de muchos años con pérdida de cabello.
Su apertura al hablar de este tema ha sido muy aplaudida por normalizar los tratamientos contra la alopecia en hombres.
Continuando con su actualidad, Donovan lanzará oficialmente su libro titulado: 'Landon: A Memoir' el próximo 24 de marzo. En esta obra relata su historia personal y profesional bajo el lema: "El juego me lo dio todo, pero hay más en mi historia".
A diferencia de una biografía deportiva convencional, el 'Capitán América' ha enfatizado que esta obra busca mostrar al ser humano detrás del futbolista. Y revel de forma honesta su larga batalla contra la depresión y cómo la terapia fue fundamental en su vida.
Por otro lado, Donovan continúa figurando como embajador y voz autorizada de la FIFA. Ha estado muy activo en medios previo al Mundial que se celebrará a partir de junio en Estados Unidos, México y Canadá.
Recientemente, el exdelantero generó polémica al asegura que Estados Unidos tiene mejor equipo que México y que el conjunto azteca "no está listo para competir al nivel de las potencias mundiales en esta edición.
De acuerdo con Donovan, Estados Unidos llegará más lejos que el 'Tri' en la Copa del Mundo. "Creo que Corea del Sur ganará el grupo. México está en un mal momento ahora mismo, simplemente no hay vuelta atrás, y no lo veo mucho mejor. No creo que tengan grandes jugadores, y no creo que la afición local los ayude a llegar al objetivo".
Respecto a su vida sentimiental, Landon Donovan está casado con Hannah Bartell desde mayo de 2015. La pareja contrajo matrimonio en una ceremonia íntima en San Diego y juntos tienen dos hijos: Talon (2016) y Slate (2017).