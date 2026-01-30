Crisis por escasez de insumos amenaza la atención quirúrgica en el IHSS de la zona norte

San Pedro Sula, Honduras.

La problemática ha generado indignación entre los usuarios del sistema, quienes aseguran cumplir puntualmente con el pago de sus cotizaciones, pero enfrentan la cancelación de procedimientos médicos por la falta de materiales básicos.

Una nueva crisis afecta al Hospital Regional del Norte del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), tras confirmarse una grave escasez de insumos médicos en la sala quirúrgica, situación que ha obligado a la suspensión y reprogramación de cirugías, impactando directamente a miles de derechohabientes de la zona norte del país.

“Es indignante que nosotros paguemos el IHSS y al llegar nos digan que cancelarán cirugías por falta de insumos. Las autoridades siguen jugando con la vida de las personas, hacemos un llamado contundente al presidente Nasry Asfura; tenemos esperanza de que todo mejore, pero estas son acciones que deben tomarse de forma inmediata”, expresó la ciudadana Vanessa Torres.

La crisis quedó evidenciada tras la divulgación de una notificación interna identificada con número 001-SOP-2026, emitida por la sala de operaciones del hospital, en la que se reconoce oficialmente que la carencia de materiales limita la prestación regular de los servicios quirúrgicos.

En el documento se solicita al personal médico hacer un uso “consciente y racional” de los insumos disponibles, priorizando su utilización ante la escasez actual.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El listado adjunto a la circular detalla que varios insumos figuran con disponibilidad nula, entre ellos: lápiz de cauterio, suturas Vycril No. 1 y No. 2, grapas para piel, sets descartables, guantes estériles, gelfoam, mascarillas, gasas hospitalarias, compresas y frascos recolectores para biopsias.

Estos materiales son indispensables para garantizar procedimientos quirúrgicos seguros, por lo que su ausencia representa un riesgo tanto para los pacientes como para el personal de salud..

De manera reiterada, cientos de derechohabientes también han denunciado la escasez de medicamentos en las farmacias del IHSS, la constante reprogramación de citas y los prolongados tiempos de espera para recibir atención especializada, lo que continúa generando inconformidad y descontento entre los usuarios del sistema.

“Venimos al seguro por urgencias y la atención no es la mejor, tampoco hay medicinas. Estamos peor que antes, esperamos que tomen acciones prontas para no seguir jugando con la salud de los hondureños. El problema de salud en el IHSS es de nunca acabar”, manifestó Donald Martínez, residente en la colonia Rivera Hernández.

En el ámbito político, el diputado del Partido Liberal, Carlos Umaña, declaró en el noticiero Hoy Mismo que recientemente se ha nombrado un director interino en el Seguro Social, lo cual, a su criterio, activa disposiciones legales que podrían retrasar aún más el funcionamiento de la institución.

Umaña explicó que esta figura obliga a integrar de inmediato la junta directiva del Seguro Social, retomando el esquema contemplado en la legislación anterior, lo que implicaría convocar al Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), a los representantes de los trabajadores y al Colegio Médico de Honduras. Según el parlamentario, este proceso podría generar mayores atrasos administrativos, debido a la falta de consensos para aprobar decisiones urgentes.

Ante este escenario, el diputado consideró que la única salida viable es que el Poder Ejecutivo mantenga la intervención del IHSS y nombre interventores con facultades plenas para realizar compras inmediatas y atender la crisis de insumos.