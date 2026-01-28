Aerolínea suspenderá vuelos entre San Pedro Sula y Miami

San Pedro Sula, Honduras.

La operación se mantendrá vigente hasta el 12 de abril de 2026, según información oficial proporcionada por la compañía y confirmada por medios especializados en aviación.

La aerolínea Volaris anunció la suspensión de su ruta internacional entre el aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales , en San Pedro Sula, y el aeropuerto internacional de Miami, como parte de un ajuste estratégico en su red internacional de vuelos.

Esta medida representa un cambio importante en la conectividad aérea entre Honduras y Estados Unidos, afectando a pasajeros frecuentes y viajeros de negocios que utilizan esta ruta.

La aerolínea señaló que la suspensión forma parte de un proceso de revisión y optimización de su red internacional, buscando una mayor eficiencia operativa en sus vuelos transfronterizos.

Según el itinerario vigente hasta el cierre de la operación, los vuelos programados no sufrirán modificaciones. El vuelo N3 866 continuará partiendo de Miami a las 12:47 p. m., con llegada al aeropuerto de San Pedro Sula a las 2:15 p. m.

El regreso, identificado como N3 4339, despegará de San Pedro Sula a las 3:19 p. m. y arribará a Miami a las 6:44 p. m. Este servicio es operado por Volaris El Salvador, filial de la aerolínea mexicana.

Volaris instó a los pasajeros afectados a consultar sus canales oficiales para obtener información sobre opciones de cambios, reembolsos o ajustes en sus boletos.

La compañía aseguró que se brindará asistencia personalizada a cada uno de los viajeros para minimizar cualquier inconveniente durante este periodo de suspensión temporal.