Lluvias provocan caída de árboles y elevan riesgo de deslizamientos en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.

En la colonia Prieto, en el bulevar que conduce al sector de El Zapotal, se reportó la caída de un gran árbol que destruyó un muro, el cual colapsó sobre dos automóviles y dañó la galera de un negocio cercano.

La persistente lluvia que afecta el norte de Honduras ha generado afectaciones, entre ellas la caída de árboles, acumulación de agua en zonas urbanas y alto riesgo deslizamientos en varias zonas de San Pedro Sula, alertaron autoridades de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).

Afortunadamente, no se reportaron personas heridas, aunque los daños materiales fueron considerables. Vecinos del sector señalaron que el árbol ya mostraba signos de debilitamiento y que las lluvias intensas terminaron por derribarlo.



Alberto López, meteorólogo de Copeco, detalló que en San Pedro Sula ya se han registrado derrumbes y acumulaciones de agua en sectores críticos, como la salida hacia Occidente, la 27 y la 33 calles, así como en el sector Calpules y la 33 Calle.

“Estas lluvias han provocado inundación urbana en las partes bajas de la ciudad, especialmente en áreas cercanas a puentes y vías principales, lo que complica la movilidad y aumenta el riesgo para los habitantes”, explicó.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

En el municipio de Choloma, las lluvias también han dejado severas afectaciones. Se reportaron inundaciones en viviendas del sector López Arellano, afectando a decenas de familias que perdieron enseres domésticos y tuvieron que evacuar temporalmente.



Además, en áreas montañosas como el Cerro Lempira se registraron deslizamientos de tierra, producto de suelos saturados, cuadrillas municipales habilitaron el paso.



Según López, las precipitaciones de las últimas horas alcanzan los 55 milímetros, que se suman a los 255 milímetros acumulados por el frente frío anterior, dejando el terreno altamente vulnerable.

“El suelo en la parte alta del Valle de Sula no tiene la capacidad para absorber esta cantidad de agua, que supera los 100 milímetros en pocas horas. Por eso es muy probable que sigamos viendo deslizamientos y afectaciones en carreteras y viviendas en los próximos días”, advirtió el especialista.



El frente frío que afecta la región se mantendrá durante gran parte de la semana, con lluvias previstas hasta el jueves. Además, se espera que el viernes y sábado las temperaturas desciendan de manera significativa, lo que podría agravar los riesgos de daños materiales, especialmente en los departamentos de Cortés y Atlántida.

Ante este panorama, autoridades locales y de Copeco han recomendado a la población evitar circular por zonas bajas y montañosas, no transitar por áreas inundadas, proteger a niños y personas mayores, y mantenerse atentos a las alertas y comunicados oficiales.

“Estamos en alerta máxima y trabajando en coordinación con municipios y bomberos para atender cualquier emergencia que se presente. La prioridad es salvaguardar la vida de los ciudadanos y minimizar daños materiales”, indicó López.



La situación también ha generado preocupación en sectores productivos, ya que la acumulación de agua y el riesgo de deslizamientos podrían afectar el transporte y la logística en la región, así como la actividad comercial en zonas urbanas y rurales.

