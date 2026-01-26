Frente frío impactará en San Pedro Sula: estas son las fechas previstas

San Pedro Sula, Honduras.

La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) informó que el frente frío número 30 de la temporada avanzará y se posicionará a última hora de este lunes al norte de Guatemala y Belice, generando cambios significativos en las condiciones climáticas para Honduras y la región centroamericana. Según el pronóstico, la cuña anticiclónica que impulsa este sistema frontal modificará de forma radical la orientación de los vientos, que actualmente soplan del este y pasarán a provenir del norte.

Estos vientos fríos se mantendrán activos durante varios días, extendiéndose al menos hasta la próxima semana, con incidencia marcada entre martes y domingo. De manera gradual, las lluvias comenzarán a aparecer en el territorio hondureño, siendo la costa norte la zona con mayores acumulados. Las autoridades advierten que los registros podrían superar los 100 milímetros en esta región, lo que incrementa el riesgo de inundaciones, deslizamientos y crecidas repentinas de ríos y quebradas. La abundante humedad se irá posicionando sobre toda la franja norte en municipios como San Pedro Sula y el resto del Valle de Sula y avanzará hacia puntos del centro, occidente y oriente del país. Los modelos meteorológicos indican que hacia el final de este lunes las precipitaciones comenzarán a manifestarse en la costa norte, intensificándose para el martes y miércoles. Además, la racha de vientos del norte tendrá impacto en el oleaje, especialmente a partir del martes. Para este lunes se esperan alturas máximas de 1.2 metros en el litoral Caribe y hasta 1.4 metros a la salida del Golfo de Fonseca, valores que se consideran normales por ahora. En cuanto a las temperaturas, este lunes aún se mantendrán elevadas: hasta 38 grados en la zona sur, 30 en el Valle de Sula, 28 en el centro y la costa norte, y alrededor de 31 grados en el occidente y la región oriental. Sin embargo, Copeco advirtió que estos valores cambiarán drásticamente a partir del martes, con un marcado descenso térmico debido al ingreso de aire frío.

Recomendaciones:

• Mantenerse informados a través de los boletines oficiales y medios de comunicación. • Evitar cruzar ríos, quebradas o zonas inundadas durante las lluvias. • Asegurar techos, láminas y objetos sueltos ante las ráfagas de viento. • Tomar precauciones en la navegación marítima y actividades de pesca, especialmente desde el martes por el aumento del oleaje. • Abrigarse adecuadamente ante el descenso de temperaturas, en especial niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias. • Preparar mochilas de emergencia y revisar planes familiares de evacuación en comunidades vulnerables. Las autoridades también alertaron que las ráfagas de viento podrían superar velocidades normales en zonas abiertas, montañosas y costeras, lo que aumenta el riesgo de caída de árboles, rótulos publicitarios y tendido eléctrico. En ese sentido, se pidió a los gobiernos locales y comités de emergencia municipal mantenerse en alerta, realizar monitoreos constantes y coordinar acciones preventivas ante cualquier eventualidad. Asimismo, se hizo un llamado especial a las comunidades ubicadas en zonas bajas, cercanas a ríos y quebradas, así como a aquellas que históricamente han sido vulnerables a inundaciones y deslizamientos, para que refuercen medidas de autoprotección. Copeco recordó que, aunque las lluvias iniciarán de forma gradual, los acumulados podrían incrementarse rápidamente, especialmente en la franja norte, lo que podría generar afectaciones en caminos, puentes y viviendas.