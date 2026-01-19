Lluvias dejan 16 familias afectadas y evacuaciones preventivas, según Copeco

San Pedro Sula.

La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) informó que, tras la declaratoria de Alerta Amarilla por 72 horas en algunos departamentos del país debido a las lluvias, se registran afectaciones leves a nivel nacional, sin reporte de víctimas mortales. Según el informe de afectaciones correspondiente del 18 al 19 de enero de 2026, un total de 16 familias y 60 personas resultaron afectadas, mientras que 15 personas fueron evacuadas de manera preventiva. Copeco detalló que no se reportan personas damnificadas, fallecidas, heridas, lesionadas ni desaparecidas.

En cuanto a daños materiales, el reporte indica que 16 viviendas presentan daños, aunque ninguna fue destruida, y no se registran comunidades incomunicadas. Asimismo, las autoridades confirmaron que no hubo personas rescatadas, ya que las evacuaciones se realizaron de forma anticipada. Respecto a la atención humanitaria, Copeco señaló que se habilitaron cinco albergues, donde permanecen cinco familias, equivalentes a nueve personas, principalmente en el municipio de Tela, Atlántida, específicamente en la colonia Ruth García.