Lluvias dejan 16 familias afectadas y evacuaciones preventivas, según Copeco

La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) informó que, tras la declaratoria de Alerta Amarilla por 72 horas en algunos departamentos del país debido a las lluvias, se registran afectaciones leves a nivel nacional, sin reporte de víctimas mortales.
Según el informe de afectaciones correspondiente del 18 al 19 de enero de 2026, un total de 16 familias y 60 personas resultaron afectadas, mientras que 15 personas fueron evacuadas de manera preventiva. Copeco detalló que no se reportan personas damnificadas, fallecidas, heridas, lesionadas ni desaparecidas.
En cuanto a daños materiales, el reporte indica que 16 viviendas presentan daños, aunque ninguna fue destruida, y no se registran comunidades incomunicadas. Asimismo, las autoridades confirmaron que no hubo personas rescatadas, ya que las evacuaciones se realizaron de forma anticipada.
Respecto a la atención humanitaria, Copeco señaló que se habilitaron cinco albergues, donde permanecen cinco familias, equivalentes a nueve personas, principalmente en el municipio de Tela, Atlántida, específicamente en la colonia Ruth García.
Las autoridades mantienen el monitoreo constante en las zonas bajo Alerta Amarilla, especialmente en los departamentos de Islas de la Bahía, Atlántida, Colón y algunos municipios de Cortés, así como Alerta Verde en otras regiones del norte del país, ante la persistencia de lluvias.
Copeco reiteró el llamado a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales, atender las recomendaciones de prevención y tomar medidas de precaución ante posibles crecidas de ríos, deslizamientos y saturación de suelos.