Evacúan a primeros damnificados por inundaciones en el litoral Atlántico

Miembros del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Tela evacuaron a nueve personas de una misma familia que residen en la aldea garífuna de Tornabé, debido a las inundaciones registradas en sectores vulnerables. Los afectados fueron trasladados de manera preventiva a la escuela Grevil Averlar Chávez, ubicada en la colonia Ruth García. La evacuación se realizó ante el desbordamiento de quebradas y acumulación de agua en áreas bajas, producto de las fuertes lluvias asociadas al frente frío que impacta la región norte del país. Las personas damnificadas son: Iris Fiallos (45), Norma Turcios (33), María Berríos (51), Johan Turcios (27), Mercy Paz (42), Brayan Turcios (10), Beylin Turcios (11), Dylan Turcios (4) y Sandra Turcios (55).

De forma paralela, personal del Cuarto Batallón de Infantería y de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) mantiene el monitoreo constante de los principales ríos del departamento de Atlántida, con el objetivo de prevenir emergencias mayores y garantizar la seguridad de la población. El reporte oficial indica que los ríos Cuyamel y Santiago, en el municipio de San Francisco, mantienen su caudal normal. En La Masica, el río Jimerito tampoco ha presentado incremento significativo en su nivel. No obstante, las autoridades instan a las personas que viven cerca de riberas a mantenerse en alerta ante posibles crecidas repentinas.

No obstante, las autoridades instan a las personas que viven cerca de riberas a mantenerse en alerta ante posibles crecidas repentinas. En La Ceiba, los ríos Cangrejal y Danto han registrado un aumento en su caudal, aunque por ahora no representan un riesgo inminente. Las lluvias continúan de forma persistente en el litoral Atlántico. Ante esta situación, Copeco decretó alerta amarilla para los departamentos de Atlántida, Colón, Islas de la Bahía y parte de Cortés por un período de 72 horas, a partir de las 9:00 de la noche del domingo.