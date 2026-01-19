Copeco eleva a Alerta Amarilla varias zonas del país por intensas lluvias y masa de aire frío

San Pedro Sula, Honduras.

La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) elevó a Alerta Amarilla a tres departamentos y cuatro municipios del país, debido a las lluvias generadas por el ingreso de una masa de aire frío y el paso de una vaguada prefrontal, mientras que otros cuatro departamentos se mantienen en Alerta Verde, según el boletín emitido este domingo 18 de enero de 2026.

De acuerdo con el informe, la Alerta Amarilla se decretó para los departamentos de Islas de la Bahía, Atlántida y Colón, así como para los municipios de San Pedro Sula, Choloma, Puerto Cortés y Omoa, en el departamento de Cortés. La medida responde a las fuertes lluvias que afectan estas zonas, sumadas al alto oleaje registrado en el litoral Caribe.