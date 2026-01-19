  1. Inicio
  2. · Honduras

Copeco eleva a Alerta Amarilla varias zonas del país por intensas lluvias y masa de aire frío

La medida preventiva estará vigente por 72 horas e incluye departamentos y municipios del norte del país, ante el riesgo de inundaciones, deslizamientos y alto oleaje provocados por el ingreso de una masa de aire frío.

Copeco eleva a Alerta Amarilla varias zonas del país por intensas lluvias y masa de aire frío

Mapa de alertas de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco)
San Pedro Sula, Honduras.

La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) elevó a Alerta Amarilla a tres departamentos y cuatro municipios del país, debido a las lluvias generadas por el ingreso de una masa de aire frío y el paso de una vaguada prefrontal, mientras que otros cuatro departamentos se mantienen en Alerta Verde, según el boletín emitido este domingo 18 de enero de 2026.

De acuerdo con el informe, la Alerta Amarilla se decretó para los departamentos de Islas de la Bahía, Atlántida y Colón, así como para los municipios de San Pedro Sula, Choloma, Puerto Cortés y Omoa, en el departamento de Cortés. La medida responde a las fuertes lluvias que afectan estas zonas, sumadas al alto oleaje registrado en el litoral Caribe.

FFAA asegura plantación con 16 mil arbustos de hoja de coca en Colón

En tanto, se mantienen en Alerta Verde los departamentos de Santa Bárbara, Yoro, Gracias a Dios y el resto de Cortés, ante la posibilidad de precipitaciones y otros efectos asociados al fenómeno climático.

Copeco informó que los niveles de alerta estarán vigentes por 72 horas, a partir de las 9:00 de la noche del pasado domingo, con el objetivo de prevenir incidentes y proteger a la población en zonas vulnerables.

El boletín también advierte sobre alto oleaje en el mar Caribe, con alturas de entre 2 y 4 pies, alcanzando hasta 6 pies al norte de Islas de la Bahía a partir de este lunes 19 de enero.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias