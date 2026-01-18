Impactos y afectaciones tras la recuperación del único lago en Honduras

“La recuperación del caudal del Lago de Yojoa es un proceso natural, forzado en este momento por las reparaciones de la maquinaria hidroeléctrica. Actualmente, el lago se encuentra por encima de los 638.15 metros sobre el nivel del mar; posiblemente esta sea una de las crecidas más altas registradas en muchos años”, señaló Oliva. Los niveles operativos del Lago de Yojoa oscilan entre los 631.5 y 637.5 metros sobre el nivel del mar, medidos sobre el espejo de agua utilizado para la generación de energía.