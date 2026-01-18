¿Qué pasó con los fondos de Banhprovi para vivienda en Honduras?

Paz señaló además que Banhprovi financia hasta cuatro millones de lempiras para la adquisición de <b>vivienda de clase media</b>; sin embargo, en San Pedro Sula no existen casas de este segmento a ese precio, ya que las disponibles superan los seis millones de lempiras.“Realmente puede haber fondos de Banhprovi para vivienda social, pero no hay proyectos de vivienda social en San Pedro Sula, y las casas de clase media están por encima del monto máximo que financia Banhprovi, que son cuatro millones de lempiras”, expresó.Indicó que en San Pedro Sula aún hay disponibilidad limitada de viviendas de clase media en sectores como El Carmen, donde se encuentran casas pequeñas con precios cercanos a 2.5 millones de lempiras. Asimismo, mencionó que en residenciales como Villa Valencia y Salamanca existen viviendas con precios de hasta cuatro millones de lempiras.