¿Qué pasó con los fondos de Banhprovi para vivienda en Honduras?

San Pedro Sula, Cortés

Durante 2024 y 2025, el gobierno de Xiomara Castro no asignó recursos frescos al Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi), por lo que la creciente demanda de créditos habitacionales tuvo que cubrirse únicamente con repagos o recuperación de préstamos. El sector vivienda genera alrededor del 60% de la facturación de la industria de la construcción, lo que implica que, cuando este rubro se contrae, se pierden millones de lempiras y un importante número de empleos en Honduras.

De acuerdo con la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico), en 2025 dejaron de construirse unas 18,000 viviendas con fondos de Banhprovi, lo que provocó la pérdida de al menos 80,000 empleos, entre directos e indirectos, en el país. “El 2025 fue pésimo, es uno de los peores años para la industria de la construcción en el subsector vivienda, y lo que más nos apesara es que, teniendo los recursos, por inoperancia del gobierno y envidias internas entre funcionarios, no se pudo ejecutar un verdadero plan nacional de vivienda, una política de Estado”, afirmó Gustavo Boquín, presidente de la Chico. Anualmente, en Honduras se construyen unas 30,000 viviendas; sin embargo, en 2025 apenas se edificaron alrededor de 12,000. Esta cifra contrasta con el déficit habitacional, que supera 1.6 millones de viviendas, lo que requeriría la construcción de al menos 100,000 casas por año. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Datos de Banhprovi establecen que entre enero y diciembre de 2025 se desembolsaron 6,580.81 millones de lempiras en créditos para vivienda, canalizados a través de la banca de primer y segundo piso. No obstante, Boquín explicó que durante 2024 y 2025 el banco no contó con recursos nuevos asignados por el Gobierno central, y que los desembolsos realizados corresponden a recuperación de créditos, que rondan los 2,500 millones de lempiras anuales.

En 2026, la ciudadanía recibió la noticia de que Banhprovi ya contaba con recursos para vivienda; sin embargo, debido a extensas listas de espera, algunos bancos ya no disponen de estos fondos.“Algunos bancos ya no tienen fondos, porque hay listas de espera; es decir, que para mediados de febrero ya no habrá recursos disponibles en ningún banco”, advirtió. Agregó que en Honduras se requieren 12,000 millones de lempiras al año, es decir, unos 1,000 millones mensuales, para financiar adecuadamente el sector vivienda.

El valor mínimo de una vivienda oscila entre 1.5 y 2 millones de lempiras. Se trata de casas básicas, con hasta tres habitaciones, sala, cocina y uno o dos baños. Para adquirir una vivienda valorada en 2.2 millones de lempiras, con fondos de Banhprovi y a una tasa de interés del 7%, se requiere un ingreso mensual mínimo de 40,000 lempiras. En el caso del Régimen de Aportaciones Privadas (RAP), con una tasa de 11.5%, el ingreso exigido asciende a 60,000 lempiras. Con fondos de la banca privada, cuya tasa más baja ronda el 14%, el ingreso requerido se eleva a 71,000 lempiras mensuales. Ariel Santos, directivo de la Asociación de Urbanizadores y Promotores de Vivienda de Honduras (Asuprovih), declaró que Banhprovi habilitó unos 3,000 millones de lempiras para vivienda social y de clase media, de los cuales 55% se destina a vivienda social y 45% a vivienda de clase media. “Estos fondos corresponden a repagos de créditos colocados en años anteriores; no son recursos aprobados por la Secretaría de Finanzas ni por el Banco Central, pero han brindado un pequeño oxígeno a la industria”, explicó. Santos reiteró que en 2025 el Gobierno no aprobó nuevos fondos para Banhprovi, y que los únicos recursos disponibles provinieron de recuperaciones de crédito.“Esto provocó que toda la industria de la construcción se viniera abajo”, afirmó.

Recordó que en años anteriores Banhprovi logró colocar hasta 15,000 millones de lempiras en créditos para vivienda. Añadió que en San Pedro Sula ya no existen nuevos proyectos de vivienda social debido al alto costo de la tierra, y que en otros municipios este tipo de desarrollos es cada vez más escaso. “Se perdieron todos los incentivos para el desarrollo de vivienda social; ahora a un desarrollador ya no le interesa impulsar este tipo de proyectos”, lamentó. Aunque el precio de la vivienda social está fijado en 1.3 millones de lempiras, al incluir el costo del terreno puede alcanzar hasta dos millones de lempiras. En tanto, la vivienda dirigida a la clase media requiere una inversión mínima de cinco millones de lempiras, aseguró. Yoselyn Paz, agente inmobiliaria de Masscasa, manifestó que, desde su experiencia en el sector, tiene conocimiento de que ya hay bancos que colocaron en su totalidad los recursos habilitados por Banhprovi, debido a que la banca mantiene listas de espera de personas que sí califican para estos préstamos.