Crisis inmobiliaria: altos precios y poca oferta de casas y terrenos

Comprar un terreno o una vivienda en San Pedro Sula se ha vuelto altamente costoso . El precio mínimo de una casa ronda los 2.5 millones de lempiras, con excepción de municipios como Villanueva y Choloma, donde aún se encuentran opciones de vivienda social desde 1.5 millones de lempiras.

Altos precios, poca oferta y nula regulación están causando una crisis inmobiliaria en la zona norte.

En la Capital Industrial, la disponibilidad de terrenos es reducida. Aunque abundan los lotes sin urbanizar, la mayoría de propietarios no los ponen en venta y los que se ofertan alcanzan precios elevados.

Johanna Boadla, representante de la Inmobiliaria e Inversiones Torre Santa (Initsa), señaló que en San Pedro Sula los precios de compra y alquiler se han disparado. Aunque el problema comenzó hace unos cinco años, en el último año se ha agravado.

“Ya no se encuentran casas a 1.2 millones de lempiras. Los precios arrancan desde 2.5 millones y en sectores como el suroeste y noroeste suben a partir de cuatro millones”, explicó Boadla.

La especialista ejemplificó que, hace un año, donde la vara cuadrada costaba 300 dólares y ahora alcanza los 450.

“Nadie regula los precios. Los avalúos no coinciden con lo que piden los dueños, pero las personas terminan comprando porque no hay más opciones”, agregó.

En la residencial El Potosí, sector noroeste, la vara cuadrada subió de un rango de 300 a 320 dólares hasta 475 dólares. En la colonia Bellavista ronda los 550 dólares, y en El Pedregal alcanza los 600.

“Si no se regula esto, se pondrá peor; no se podrá comprar”, advirtió Boadla.