Crisis inmobiliaria: altos precios y poca oferta de casas y terrenos

Villanueva y Choloma se han convertido en opción para quienes buscan vivienda propia. En estas zonas surgen nuevos desarrollos, algunos de interés social.Villanueva registra un repunte con la construcción de al menos diez urbanizaciones que suman más de 2,500 viviendas. Walter Perdomo, alcalde del municipio, dijo que se está incentivando a los dueños de terrenos a reservar espacio, ya que el crecimiento y el alto costo de la tierra obligarán a construir edificios verticales en el futuro.Gabriela Bonilla, agente inmobiliaria, señaló que Choloma también se expande con nuevas urbanizaciones que ofrecen casas entre 1.5 y 2 millones de lempiras, con tres habitaciones, uno o dos baños, sala y cocina.“Algunos compran para invertir y otros para vivir en el municipio”, añadió Bonilla, quien reconoció que los despidos en la maquila han golpeado el sector inmobiliario.