Video: momento exacto del accidente en el que mujer pierde su pierna

Una pareja que se desplazaba en una motocicleta resultó gravemente herida tras impactar contra un cabezal en el barrio El Porvenir, en Puerto Cortés, al norte de Honduras.
Como consecuencia del fuerte choque, la mujer sufrió la amputación inmediata de una de sus piernas, mientras que el acompañante también presentó lesiones de consideración.
El accidente fue captado en videos que posteriormente se viralizaron en redes sociales; en las imágenes se observa el momento exacto del impacto.
Ambas víctimas fueron auxiliadas por equipos de emergencia y trasladadas de inmediato a un centro asistencial, donde reciben atención médica especializada.
Al lugar se presentaron autoridades competentes, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas del accidente y determinar posibles responsabilidades.
El hecho causó consternación entre los habitantes del barrio El Porvenir y usuarios en redes sociales, quienes expresaron su pesar por lo ocurrido. “Qué lamentable, qué pesar por los jóvenes”, escribió uno de los internautas al reaccionar a los videos difundidos.
Hasta el momento, no se han dado a conocer los nombres de las víctimas.