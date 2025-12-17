Video: momento exacto del accidente en el que mujer pierde su pierna

Puerto Cortés, Honduras.

Una pareja que se desplazaba en una motocicleta resultó gravemente herida tras impactar contra un cabezal en el barrio El Porvenir, en Puerto Cortés, al norte de Honduras. Como consecuencia del fuerte choque, la mujer sufrió la amputación inmediata de una de sus piernas, mientras que el acompañante también presentó lesiones de consideración.

El accidente fue captado en videos que posteriormente se viralizaron en redes sociales; en las imágenes se observa el momento exacto del impacto. Ambas víctimas fueron auxiliadas por equipos de emergencia y trasladadas de inmediato a un centro asistencial, donde reciben atención médica especializada.