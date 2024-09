Alquileres en dólares asfixian a inquilinos de San Pedro Sula y Tegucigalpa

Boadla ha explicado que el precio de la tierra en San Pedro Sula se ha disparado exponencialmente debido a que hay poca tierra disponible, ya que los que están, no los venden sus propietarios.

Es importante señalar que en otros municipios que están en desarrollo como Choloma, Puerto Cortés, Omoa, Comayagua, La Ceiba y Tocoa los precios de venta y renta pueden andar en un 30% menos que en ciudades como Tegucigalpa y San Pedro Sula.

Karla Bardales, de KMB Inmobiliaria, manifestó que en La Ceiba, a diferencia de otras ciudades, la renta no es de acuerdo al metro cuadrado, sino a la condición de la casa o local comercial.

Aunque depende del tamaño, un local comercial en una zona céntrica pueden rondar entre los L20,000 a L30,000.

“El mercado de San Pedro Sula no es como el de La Ceiba, porque es impredecible, no hay estándares, es más a lo que quiere el cliente, apenas hay reglas para ventas porque los avalúos bancarios son los que controlan de cierta forma, los precios, pero los que son los alquileres no, es lo que quiere el cliente”, explicó Bardales.

El índice mensual de actividad económica a junio de 2024, describe que la construcción privada, creció 11.3%,debido al dinamismo en las construcciones de viviendas, edificios de apartamentos yampliaciones en las ciudades de San Pedro Sula, Distrito Central, Danlí, Tela, Puerto Cortés y Choloma.