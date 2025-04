Mujer revela infidelidad de famoso futbolista: lo denuncia por abuso y maltrato físico

"Me pidió que bebiera mi propia orina, que me ensuciara, que lamiera el suelo, que lamiera el inodoro. Es difícil hablar de ello y ver estos vídeos. Incluso bebí agua del inodoro, no lo puedo creer. Cuando lo cuento, ni siquiera me gusta mirar a la cámara porque no puedo creer que lo haya hecho", confesó en una entrevista para el diario brasileño EXTRA.