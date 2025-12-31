Sídney recibe el 2026 con espectáculo de fuegos artificiales

Sídney, Australia, dio la bienvenida al Año Nuevo con su ya tradicional y deslumbrante espectáculo de fuegos artificiales en el puerto, uno de los primeros festejos del mundo en marcar el inicio del nuevo año.
Miles de luces iluminaron la Ópera de Sídney y el icónico Harbour Bridge, donde un show sincronizado de pirotecnia, luces y coreografías visuales sorprendió a locales y turistas.
El espectáculo pudo apreciarse desde distintos puntos estratégicos de la ciudad, convirtiendo al puerto en el epicentro de la celebración.
Desde tempranas horas, miles de personas se congregaron en parques, miradores y la bahía de Sídney para asegurar un buen lugar y presenciar el evento.
La celebración incluyó música en vivo, el tradicional conteo regresivo y un ambiente festivo que se extendió durante varias horas.
El show fue transmitido en vivo para Australia y otros países, consolidando a Sídney como una de las ciudades protagonistas del Año Nuevo a nivel mundial.
Cada año, este evento se convierte en una referencia internacional por su magnitud, creatividad y despliegue tecnológico.
La celebración no solo marca el inicio del nuevo año, sino que también proyecta a Sídney como un punto clave en las festividades globales que anuncian la llegada del 2026 alrededor del planeta.
Como cada año, las cerca de 7 mil personas que habitan esta isla que forma parte de Kiribati marcaron el comienzo del año nuevo gracias a su huso horario -aventajado en toda Oceanía-, seguidos solo 15 minutos detrás por el territorio neozelandés de las Islas Chatham.
Miles de personas se congregaron para disfrutar los fuegos artificiales en la bahía de Sídney, autoproclamada “capital mundial de Año Nuevo”