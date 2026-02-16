  1. Inicio
Andaba otra ropa: Lo último sobre el crimen del ganadero Elmer Méndez en Olancho

El último video que grabó Elmen Méndez el día de su desaparición ya no aparece en Tiktok. Sus seguidores lamentan su muerte

1 de 10

El cuerpo del ganadero Elmer Méndez fue encontrado sin vida en Catacamas, Olancho.
2 de 10

Méndez era muy activo en las redes sociales en donde anunciaba sus ventas casi a diario.
3 de 10

El sábado 14 de febrero, Día del Amor, anunció que vendería ganado a varios sectores de Catacamas. Si pueden observar esta captura de ese video, andaba todo de negro.
4 de 10

La familia reportó que desde el mismo sábado, había perdido comunicación con él.
5 de 10

El cuerpo de Elmer fue localizado en una zona boscosa, pero no andaba la misma ropa.
6 de 10

El cuerpo de Elmer estaba boca abajo y andaba un pantalón moteado y unas sandalias blancas. La camiseta sí era negra.
7 de 10

De igual forma, al ingresar a la cuenta de Tiktok de Elmer, el video en el que explicaba el recorrido que haría ese día, ya no está.
8 de 10

Elmer Méndez era originario de la comunidad de Cuyamel.
9 de 10

El cuerpo de Méndez fue encontrado en la comunidad de Poncaya, dentro de la misma jurisdicción municipal, confirmándose así el trágico desenlace de su búsqueda.
10 de 10

Sus familiares y amigos han llegado hasta los videos que quedaron para la inmortalidad de Elmer y, además de lamentar su muerte, han exigido esclarecer los hechos. Las autoridades investigan el caso.
