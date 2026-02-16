12 celebridades que perdieron la batalla contra el cáncer

La semana pasada, el mundo del entretenimiento se vistió de luto tras la partida de James Van Der Beek, recordado por su papel en "Dawson’s Creek". El actor falleció el 11 de febrero de 2026, a los 48 años, después de una dura batalla contra el cáncer colorrectal diagnosticado en 2023. James se unió a la lista de celebridades que, pese a su lucha, no lograron vencer al cáncer, y que vamos a recordar a continuación.
Chadwick Boseman: El protagonista de la película "Black Panther" falleció en 2020 a los 43 años, tras una batalla privada contra el cáncer de colon. Su discreción y fuerza inspiraron a millones alrededor del mundo. Chadwick fue diagnosticado en 2016.
José José: El “Príncipe de la Canción” mexicano falleció en 2019 a los 71 años, tras complicaciones derivadas de un cáncer de páncreas por el que había sido operado en 2017. Su deceso generó gran luto en México y Latinoamérica.
David Bowie: El ícono musical murió en 2016 a los 69 años, víctima de un cáncer de hígado con el que luchó por 18 meses, pero la biógrafa Wendy Leigh aseguró a la BBC que además tuvo seis ataques al corazón en los últimos años. Su último álbum, "Blackstar", fue considerado un regalo de despedida para sus seguidores.
Helena Rojo: La primera actriz mexicana falleció a los 79 años el 3 de febrero de 2024. Reconocida por su trayectoria de más de 50 años en cine, teatro y televisión, la mexicana perdió la batalla contra el cáncer de hígado.
Shannen Doherty: La actriz, famosa por sus papeles en "Beverly Hills, 90210" y "Charmed" ("Embrujadas"), falleció el 13 de julio de 2024 a los 53 años tras una larga batalla contra un cáncer de mama metastásico. Fue una defensora incansable de la concientización sobre la enfermedad, compartiendo su proceso con honestidad.
Manuel "El Loco" Valdés: El icónico comediante y actor, referente de la época de oro del cine y la televisión, falleció el 28 de agosto de 2020 a los 89 años a causa de cáncer de cerebro. Conocido por su humor espontáneo e irreverente, el mexicano fue parte de una famosa familia de actores, incluyendo a sus hermanos Germán Valdés "Tin Tan" y Ramón Valdés "Don Ramón".
Farrah Fawcett: Famosa mundialmente por su papel de Jill Munroe en la serie "Los ángeles de Charlie" (1976-1980) y por su característica melena rubia falleció en 2009 a los 62 años, tras luchar contra un cáncer anal. Su historia ayudó a visibilizar la importancia de la detección temprana.
Alan Rickman: El inolvidable Severus Snape de "Harry Potter" murió en 2016 a los 69 años, debido a un cáncer de páncreas. El británico mantuvo su diagnóstico en privado. Su muerte provocó una gran conmoción en la industria del cine y el teatro.
Patrick Swayze: El actor falleció el 14 de septiembre de 2009 a los 57 años en Los Ángeles, California, a causa de un cáncer de páncreas etapa 4 que enfrentó durante 20 meses. Conocido por sus papeles en "Dirty Dancing" y "Ghost", murió acompañado por su familia tras luchar contra la enfermedad desde principios de 2008.
Bob Marley: El cantante murió el 11 de mayo de 1981, a los 36 años, en Miami a causa de un melanoma acral lentiginoso, un cáncer de piel agresivo que comenzó bajo la uña de un dedo del pie. Debido a sus creencias rastafaris, rechazó la amputación inicial, lo que provocó que el cáncer se extendiera a pulmones y cerebro.
Olivia Newton-John: La icónica cantante y actriz falleció el 8 de agosto de 2022 a los 73 años en su rancho del sur de California, a causa de un cáncer de mama metastásico. Reconocida mundialmente por su papel de Sandy en "Grease" ("Vaselina"), luchó contra la enfermedad durante más de 30 años, convirtiéndose en un símbolo de esperanza.