12 celebridades que perdieron la batalla contra el cáncer

La semana pasada, el mundo del entretenimiento se vistió de luto tras la partida de James Van Der Beek, recordado por su papel en "Dawson’s Creek". El actor falleció el 11 de febrero de 2026, a los 48 años, después de una dura batalla contra el cáncer colorrectal diagnosticado en 2023. James se unió a la lista de celebridades que, pese a su lucha, no lograron vencer al cáncer, y que vamos a recordar a continuación.